El suelo que habitualmente pisamos podría ser una de las armas más eficaces e insospechadas contra el cambio climático, y el biocarbón es la clave para activarlo.

Mientras los gobiernos debaten cifras y compromisos, un equipo de la Universidad del Suroeste de China acaba de publicar la hoja de ruta más completa hasta la fecha para transformar la agricultura en un aliado del planeta. Sus resultados, publicados en la revista Carbon Research en febrero de 2026, son tan contundentes que resultan difíciles de ignorar.

Un carbón que enfría

El biocarbón no es un material nuevo ni exótico. Es, en esencia, carbón vegetal de alta calidad elaborado a partir de residuos orgánicos agrícolas (paja de cereal, restos de madera, estiércol).

Se consigue calentando esta biomasa, a través de un proceso llamado pirólisis: calentamiento sin oxígeno a temperaturas que pueden superar los 400 grados centígrados en un ambiente con poco o nulo oxígeno. Esto carboniza el material sin quemarlo por completo, creando un carbono estable.

El resultado es una estructura porosa y estable, capaz de permanecer en el suelo durante siglos sin descomponerse y de atrapar carbono que de otro modo habría acabado en la atmósfera.

Su aplicación al terreno agrícola es directa, igual que la de cualquier enmienda convencional. Una vez incorporado, el biocarbón actúa en múltiples frentes: aumenta la porosidad del suelo hasta un 65%, mejora su capacidad para retener el agua y eleva el carbono orgánico del suelo un 24%. Pero lo más llamativo de sus efectos tiene que ver con los gases de efecto invernadero que emite la agricultura.

Emisiones a la baja

El equipo del doctor Bin Hu, del Centro de Ecofisiología Molecular de la Universidad del Suroeste, analizó los datos de 78 estudios publicados en todo el mundo mediante un metaanálisis riguroso.

Sus conclusiones muestran que el biocarbón reduce las emisiones de CO₂ un 24% de media, las de metano hasta un 36% y las de óxido nitroso hasta un 39%. Este último gas, generado por los procesos microbianos del nitrógeno en el suelo agrícola, tiene un poder de calentamiento casi 270 veces superior al del CO₂. Frenarlo de forma tan notable supone un avance extraordinario.

Cortar el ciclo del nitrógeno

¿Cómo lo consigue? El biocarbón interfiere directamente en el ciclo del nitrógeno del suelo. Suprime la actividad de enzimas clave —como la beta-glucosidasa y la fosfatasa ácida— y ralentiza procesos como la nitrificación y la desnitrificación: las rutas químicas por las que el nitrógeno se transforma en óxido nitroso y escapa a la atmósfera.

Al mismo tiempo, favorece la fijación biológica de nitrógeno y estimula comunidades microbianas más eficientes, que aprovechan mejor ese nutriente sin convertirlo en gas nocivo.

La receta exacta

El estudio va más allá de confirmar que funciona: determina las condiciones precisas para maximizar el efecto. Aplicar dosis altas de biocarbón —40 toneladas por hectárea o más— procesado a temperaturas superiores a 400 °C y mantenerlo en el suelo a largo plazo puede reducir el potencial de calentamiento global del campo tratado hasta un 83%. No es una mejora marginal: es una transformación radical del impacto climático de la agricultura.

El análisis también revela diferencias importantes según el tipo de cultivo. Los arrozales son los que más se benefician: la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero cae un 53% en estos sistemas cuando se aplica biocarbón. El maíz, en cambio, resulta el cultivo más resistente al tratamiento y el que mayor potencial de calentamiento sigue aportando, lo que sugiere que necesita estrategias complementarias.

El cultivo que más enfría

Lo que distingue a esta investigación de trabajos anteriores es su ambición metodológica. Al sintetizar 78 estudios mundiales, los científicos han construido un marco predictivo que permite saber de antemano qué tipo de biocarbón aplicar, en qué dosis y en qué cultivo para obtener el máximo beneficio climático. No es ciencia especulativa: es una guía práctica para agricultores, gestores de tierras y responsables de políticas agrarias.

En un momento en que la humanidad busca con urgencia soluciones escalables para reducir emisiones, el biocarbón ofrece una respuesta que no requiere tecnología de vanguardia ni infraestructuras millonarias.

Sólo hace falta convertir los residuos agrícolas en carbón vegetal, devolverlos al suelo y dejar que la química subterránea haga el resto. La solución, literalmente, está bajo nuestros pies.