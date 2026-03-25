La Junta de Andalucía aprobará la ampliación del Parque Natural de Despeñaperros, en Jaén, que pasará de las 7.649 hectáreas actuales a 15.510 hectáreas, lo que supone prácticamente duplicar su superficie mediante la incorporación de 7.861 nuevas hectáreas.

La medida, elevada al Consejo de Gobierno en forma de Proyecto de Decreto, integrará en un único instrumento la ordenación, la planificación y las medidas de conservación del espacio. Andalucía da así un paso decisivo en la protección de uno de los enclaves naturales más singulares de Sierra Morena.

El decreto incluye el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito de Despeñaperros, la Cascada de la Cimbarra y las Cuencas del Río Guarrizas, así como la ampliación de la Zona de Especial Protección para las Aves y la aprobación del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión.

Con esta actualización se sustituirán los instrumentos vigentes desde 2004, adaptándolos a las necesidades ambientales, sociales y normativas actuales. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente lo ha calificado como una «transformación significativa» en la configuración de uno de los espacios más representativos del norte de la provincia.

De uno a cinco municipios

La ampliación de Despeñaperros se materializará mediante la integración del Paraje Natural Cascada de la Cimbarra y de parte de la Zona Especial de Conservación Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena, concretamente los terrenos vinculados a la cuenca del río Guarrizas.

El ámbito resultante abarcará cinco términos municipales —(Santa Elena, Aldeaquemada, Vilches, Navas de San Juan y Santisteban del Puerto—) frente al único incluido hasta ahora. Esta expansión territorial refleja una visión más amplia de la gestión del espacio natural y el firme compromiso de Andalucía con la conservación de sus recursos.

La titularidad pública del espacio crecerá hasta alcanzar el 93 % de la superficie total, lo que facilitará la planificación y ejecución de actuaciones de conservación en todo el ámbito.

El nuevo marco normativo también ajustará los límites de la Zona de Especial Protección para las Aves, que pasará a coincidir con el nuevo perímetro del parque. Esta racionalización de las figuras de protección permitirá una gestión unitaria e integrada de todos los valores ambientales del territorio.

Hábitats prioritarios y ecosistemas fluviales

Los terrenos que se incorporarán al Parque Natural de Despeñaperros presentan un marcado carácter serrano, con relieve abrupto y accesibilidad limitada que históricamente han favorecido la preservación de sus valores naturales.

En este nuevo ámbito se localizan hábitats de interés comunitario, algunos prioritarios, y poblaciones de especies protegidas tanto por la normativa europea como por la legislación autonómica de Andalucía. La ampliación incorporará además ecosistemas fluviales de ribera que no estaban representados en el parque original, diversificando significativamente sus sistemas naturales.

La continuidad ecológica entre los territorios ya integrados y los nuevos espacios es uno de los pilares fundamentales de esta decisión. La conexión entre hábitats favorecerá el mantenimiento de los flujos ecológicos a escala de Sierra Morena y reforzará el vínculo con otros enclaves de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha. Este aspecto resulta determinante para especies con poblaciones fragmentadas, como el lince ibérico, el águila imperial ibérica o la cigüeña negra.

Cultura, estrellas y gestión integrada

Junto a sus valores naturales, el ámbito a ampliar alberga un relevante patrimonio cultural con pinturas rupestres que enriquecen el conjunto del espacio y amplían su atractivo.

El nuevo Plan de Ordenación incorporará criterios de protección del cielo nocturno, en coherencia con la declaración de Sierra Morena como Reserva Starlight, y analizará la conectividad ecológica, los servicios ecosistémicos y el impacto del cambio climático.

El proceso ha contado con la participación de administraciones locales y distintos agentes del territorio, garantizando aportaciones técnicas e institucionales durante su tramitación.