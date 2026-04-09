La ampliación del Parque de Guadarrama aprobada ayer por el Consejo de Ministros se queda en algo más de 1.600 hectáreas, prácticamente la mitad de las más de 3.000 que la Comunidad de Madrid llevaba reclamando al Gobierno central desde hacía más de dos años.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), ha dado luz verde sólo a una porción madrileña de la propuesta, dejando fuera territorios que el Gobierno regional considera imprescindibles para garantizar la continuidad ecológica del espacio.

La propuesta de Ayuso

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el 25 de febrero la propuesta formal de ampliación del Parque de Guadarrama con 1.601 hectáreas en la vertiente madrileña.

La decisión se adoptó en una sesión extraordinaria celebrada en el Centro de Visitantes de Peñalara, en Rascafría, en pleno corazón del espacio protegido. La iniciativa supondría un incremento del 7,4% sobre las 21.714 hectáreas actuales de la vertiente madrileña del parque.

Los terrenos propuestos comprendían cuatro zonas contiguas al parque: la finca Término de El Paular, en Rascafría, con 434 hectáreas donde habitan el buitre negro, el lobo y el gato montés; el monte Cabeza de Hierro, gestionado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, con 532,61 hectáreas; el perímetro de Lozoya, con 217,7 hectáreas; y los terrenos de Aguirre, entre Soto del Real y Miraflores de la Sierra, con 332 hectáreas. Cada uno de ellos cuenta con un valor ecológico contrastado y fauna protegida de primer orden.

Sólo la mitad

El último Consejo de Ministros, no obstante, ha aprobado una ampliación del Parque de Guadarrama sensiblemente inferior a la demandada originalmente: algo más de 1.600 hectáreas frente a las más de 3.000 solicitadas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

La diferencia supone que el Gobierno de Sánchez ha dejado fuera más de la mitad del territorio que Madrid consideraba necesario incorporar para reforzar la protección integral del espacio.

El consejero de Medioambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, reconoció que «la ampliación es una buena noticia», pero añadió que el Gobierno regional no puede estar «del todo satisfecho» porque el Ejecutivo central «no ha tenido en consideración» otros territorios de la sierra con alto valor natural. La decisión del Consejo de Ministros mantiene así una brecha significativa entre las aspiraciones de la Comunidad de Madrid y lo finalmente autorizado por MITECO.

La contradicción de MITECO

Novillo denunció además una «contradicción» en la posición del ministerio: el Gobierno quiere «mantener una actividad económica de explotación de madera» en zonas que no incorpora al parque y, al mismo tiempo, «cierra las pistas de esquí compatibles perfectamente con el medioambiente» en Navacerrada. Esta incoherencia, en palabras del consejero, refleja una falta de criterio ambiental coherente en la gestión del espacio por parte del Gobierno central.

La decisión de excluir esos terrenos forestales de la ampliación del Parque de Guadarrama se produce cuando el espacio ya alberga más de 1.000 especies vegetales, 83 de ellas endémicas de la Península Ibérica, y 255 taxones de fauna vertebrada, entre los que figuran 58 tipos de mamíferos.

El parque, el quinto más grande de España, cuenta además con un humedal de importancia internacional reconocido por el Convenio Ramsar, una Zona de Especial Protección de Aves y tres Zonas de Especial Conservación.

Más de 2,5 millones de visitantes

Con más de 2,5 millones de visitantes al año, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es uno de los espacios naturales más frecuentados del país. Una ampliación del Parque de Guadarrama de mayor alcance habría permitido distribuir esa presión de forma más equilibrada y reforzar los corredores ecológicos entre los distintos ecosistemas de la sierra. La menor extensión aprobada por el Consejo de Ministros limitará ese efecto amortiguador sobre el territorio colindante.

«Con otro Gobierno»

El consejero Novillo no descartó retomar la reivindicación en el futuro y fue explícito en su diagnóstico político. «En otra tanda que hagamos ese impulso, y con otro Gobierno, seguramente podemos volver a intentar crecer aún más esta joya que tenemos en Madrid», señaló Novillo.

El procedimiento de ampliación del Parque de Guadarrama continuará su tramitación en el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente del Estado, que deberá formalizar la incorporación de las nuevas zonas aprobadas.

La Comunidad de Madrid, que tiene casi el 49% de su superficie bajo protección y lidera la Red Natura 2000 en España con cerca del 40% de su territorio integrado en esta red europea, considera insuficiente el paso dado por el Gobierno central. La ampliación aprobada supone un avance, pero deja pendiente una reivindicación territorial que el Gobierno de Ayuso mantiene como prioridad en su agenda medioambiental para esta legislatura.