Badajoz vacía un tramo del cauce del río Guadiana para que las máquinas puedan arrancar de raíz una voraz planta invasora que lleva 16 años asfixiándolo

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha empezado a bajar el nivel del río a su paso por Badajoz para que las máquinas puedan entrar en el cauce. El objetivo es retirar el nenúfar mexicano, una planta que cubre gran parte del tramo urbano.

La obra durará hasta 2030 y obligará a sacar del fondo cientos de miles de metros cúbicos de lodo. Los vecinos de Badajoz ya pueden ver, en pleno centro de la ciudad, zonas del lecho que antes cubría el agua.

La retirada de una planta invasora en Badajoz obliga a bajar el nivel del río Guadiana

La CHG no vacía el río por completo. Reduce el nivel de forma progresiva hasta que las retroexcavadoras puedan trabajar, porque no pueden entrar en zonas de más de metro y medio de profundidad. José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, explicó que el agua “tiene que bajar todavía un poquito más”.

Esta semana está prevista la llegada de maquinaria para preparar los accesos, y la siguiente, si la cota lo permite, empezará la retirada de material. Las retroexcavadoras cargan el lodo en camiones capaces de circular por el cauce, llamados lagartos, que lo llevan a graveras de la zona.

La actuación abarca 27 km, desde el arroyo Cabrera hasta el azud de La Granadilla. Parte de ese lodo servirá para rellenar huecos en las márgenes del río.

Antes de elegir este método, la CHG probó a arrancar la planta con máquinas, cubrirla con mantas y agotarla con siegas constantes. Ninguna de esas pruebas funcionó, y un estudio de viabilidad concluyó que había que retirar los lodos del fondo.

Así es el nenúfar mexicano, la planta de flores amarillas que ocupa 150 hectáreas del Guadiana

El nenúfar mexicano (Nymphaea mexicana) es una planta acuática con flores de 12 a 30 pétalos amarillos y hojas flotantes de hasta 25 cm, verdes y con manchas púrpuras o marrones. Así lo describe la ficha del Ministerio para la Transición Ecológica.

Su fuerza está bajo el agua. Tiene rizomas gruesos y estolones esponjosos con racimos de raíces carnosas y amarillas, parecidas a plátanos en miniatura. Según la CHG, esas raíces pueden alcanzar hasta tres metros y se agarran al lodo, de modo que cortar la hoja sirve de poco. El ministerio advierte de que puede desplazar a los nenúfares autóctonos.

La planta se detectó en la cuenca del Guadiana en los años ochenta y ya ocupa más de 150 hectáreas, la mayoría en el tramo urbano. Entre 2009 y 2020 avanzó una media de 6,6 hectáreas al año, según la documentación de la CHG.

Badajoz concentra la plaga porque el río queda entre dos azudes. Allí se acumula un lodo rico en nutrientes del regadío, igual que un abono en una maceta. El nenúfar blanco autóctono (Nymphaea alba) se distingue a simple vista. Según el ministerio, sus pétalos son blancos o rosados, no amarillos, y el borde de sus hojas no es ondulado.

Cuánto costará limpiar el río y cuándo terminarán las obras en Badajoz

La eliminación costará casi 20 millones de euros en dos fases. Tragsa ejecuta la primera, de 4,5 millones, de los que ya ha gastado 1,4 millones, y ha retirado 95.000 metros cúbicos de lodo, sobre todo en el brazo del Jamaco. La segunda, de 14,3 millones, corresponde a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Extremadura Verde y Rover Infraestructuras.

Los trabajos en Badajoz seguirán hasta marzo y se detendrán en primavera para no afectar a las aves de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Las máquinas podrían volver en verano, y ese calendario se repetirá hasta 2030.

La obra también tiene un coste ambiental. La CHG ha rescatado en el tramo urbano mejillones de río autóctonos, como Unio delphinus, Potomida litoralis y Anodonta anatina, para devolverlos al cauce al terminar, y confía en recuperar el nenúfar autóctono. Estas labores cuentan con dinero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

En total, la CHG prevé extraer 600.000 metros cúbicos de lodo, el volumen de unas 240 piscinas olímpicas.