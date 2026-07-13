Ya está en España: el cambio en las matrículas de los coches que entró en vigor el 1 de julio

Los conductores españoles ya se pueden encontrar una novedad en las carreteras desde el pasado 1 de julio de 2026, es decir, los vehículos de nueva matriculación tienen una nueva combinación de letras. Este cambio corresponde a una evolución natural del sistema de matrículas implantado por la Dirección General de Tráfico (DGT). Sin embargo, no se trata de una reforma del formato de las placas ni obliga a sustituir las matrículas actuales, la modificación sólo supone el principio de una nueva serie alfanumérica que permitirá seguir identificando a los vehículos que se matriculen en España.

¿Qué es lo que cambia?

El sistema de matriculación español establece el mismo formato de matrícula desde el año 2000, y así continuará siendo. La novedad está en la secuencia de las letras, que avanza conforme se agotan las combinaciones disponibles. Por ello, durante este verano aparecerán nuevas combinaciones dentro de la serie correspondiente. Esta evolución está prevista por la DGT por el ritmo de matriculaciones registrado en los últimos meses.

El cambio de las letras

La razón por la que las letras de una matrícula de un coche cambian se debe al funcionamiento del sistema de matriculación español. Además, en el momento en que se completan todas las combinaciones posibles de una serie, se empieza la siguiente. Por lo tanto, desde el año 2000, España utiliza un modelo nacional que elimina las referencias provinciales y emplea tres letras consonantes tras cuatro cifras. Un sistema que no utiliza las vocales ni caracteres como la Ñ o la Q para evitar formar palabras o generar confusiones visuales.

Los afectados

Este cambio de matriculación no afecta a los vehículos ya matriculados. De hecho, los propietarios de vehículos matriculados antes del 1 de julio no tienen que realizar ningún trámite ni cambiar sus placas. Sin embargo, el cambio afecta sólo a los coches, motos y resto de vehículos que se matriculen a partir de esta nueva fase de la secuencia alfanumérica. Además, el formato de las matrículas sigue siendo el mismo y no existe una obligación para sustituir las actuales.

La principal curiosidad

La evolución de las letras sirve como referencia para estimar la fecha aproximada de la primera matriculación de un vehículo, sobre todo en el mercado de segunda mano. Sin embargo, la matrícula no indica el año de forma específica, ya que la progresión de las series permite hacerse una idea de cuándo fue matriculado un coche. Este dato lo utilizan muchos compradores como orientación antes de adquirir un vehículo usado.