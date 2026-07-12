Llega la P a las matrículas de España este 2026: el nuevo cambio de la DGT y cómo te va a afectar este sistema

El nuevo cambio de la DGT que llega a las matrículas de España este 2026, llega la P en este nuevo sistema. La realidad es que las matrículas pueden ir cambiando por momentos y para ir identificando cada uno de los coches que llegan, las letras son esenciales. Desde hace unos años, estos expertos acaban por darnos un sistema europeo que puede acabar siendo el que mejor se adaptará en estos días en los que realmente cada gesto cuenta.

La DGT tiene un sistema que puede ser infalible, pero también tiene los días contados en una manera de identificar los coches que nos acerca a Europa. Este tipo de sistema que ha llegado en estos días en los que realmente puede acabar siendo esencial. España se prepara para un cambio que llegará antes de lo esperado, este 2026 ya tendremos la P en un proceso que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Este sistema acabará macará una diferencia importante. Los expertos de la DGT no dudan en darnos una manera de ver este sistema que quizás no sabíamos.

Este 2026 llegan la P a las matrículas de España

Las matrículas de España han cambiado en los últimos tiempos, desde estos días en los que realmente podremos empezar a descubrir un plus de buenas sensaciones. Este tipo de procesos que nos ayudarán a conseguir una identificación de este tipo de matrículas.

Desde las que en España pueden acabar convirtiéndose en estos días en los que recordamos que no hace tanto, estaban las provincias representadas. Podríamos saber la procedencia de estos coches, sabiendo los que llegaban de más o menos lejos de nuestro país.

La entrada en Europa representó este cambio que nos sumergió de lleno en una combinación de letras que en estos últimos 20 años hemos tenido en marcha. Ahora estamos iniciando el tramo final de este proceso que nos sumergirá en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta.

Una combinación de letras que puede acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones en forma de cambios destacados. Este único proceso que nos estará acompañando se traducirá en unas letras que parece que están llegando a su final, iniciamos el último tramo de este abecedario que ya llega a la letra P.

El nuevo cambio de la DGT y cómo te va a afectar este sistema

Te va a afectar este sistema de una manera que quizás no sabías, este cambio de la DGT puede ser esencial que tengamos en consideración. Estos días en los que quizás nos fijamos un poco más con este tipo de denominación que puede hacernos recorrer todo el abecedario o al menos ya iniciando la recta final.

Tal y como nos explican desde la DGT: «En España, además de la matrícula ordinaria con dos bloques de números (0000) y letras (AAA) de color negro sobre fondo blanco y con el logo europeo (fondo azul y estrellas amarillas) con una letra E en blanco, existen otra serie de matrículas para otros vehículos (quads, ciclomotores, remolques, agrícolas, vehículos diplomáticos…) o situaciones especiales (históricos, temporales, para pruebas…). Como no son tan habituales, muchas personas se sorprenden al verlas y se preguntan qué significan, a qué vehículos corresponden o si son de vehículos de países exóticos… En este reportaje le explicamos qué vehículos pueden llevarlas y en qué casos. De hecho, en España a finales de 2019 de un total de 34,4 millones de vehículos matriculados, 1,8 millones eran ciclomotores y 68.596, cuadriciclos ligeros (que llevan una placa amarilla), cerca de 488.000 eran remolques y semirremolques; también, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en octubre de 2019 había en nuestro país 63.000 taxis y 16.000 vehículos con licencia VTC (que llevan placa azul); además, la Memoria 2019 de Parque Móvil fijaba en 700 los vehículos del parque móvil del Estado… todos ellos circulando bajo matrículas especiales, a los que habría que sumar quads y vehículos de algunas policías autonómicas, policía nacional, guardia civil, etcétera que también llevan matrículas diferenciadas».

Siguiendo con la misma explicación desde dieselogasolina añaden este elemento que debemos tener en cuenta: «Los últimos dos o tres días de cada mes el ritmo de matriculaciones aumenta drásticamente debido al cuadre que suelen hacer las marcas. Por este motivo, si quieres que te toquen unas letras concretas en la matrícula de tu coche nuevo, y te lo entregan a final de mes, tendrás que estar muy atento para dar la orden al concesionario o gestoría para que soliciten la matriculación en el momento oportuno. La mayoría de las veces las letras más deseadas en una matrícula son las que coinciden con las iniciales de nuestro nombre y apellidos o alguna abreviatura que tenga un significado especial».