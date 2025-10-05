Xavier Peugeot, CEO de DS: «Somos una marca rentable con una contribución financiera positiva a Stellantis»
El fabricante automovilístico acumula cerca de 1.500 ventas en lo que va de año
DS reivindica su importancia dentro de Stellantis. El fabricante automovilístico francés de coches de lujo se identifica como un activo financiero positivo y una ventaja estratégica para el grupo. A futuro, la idea es que DS se consolide como una marca premium 100% independiente de las marcas generalistas, ya que el segmento premium representa el 25% del volumen y cerca del 40% de las ganancias en Europa.
OKDIARIO entrevista a Xavier Peugeot, CEO de DS, para conocer a qué retos se enfrenta el fabricante automovilístico en plena ralentización de la demanda en los distintos mercados europeos y la llegada de nuevas marcas chinas.
PREGUNTA.- ¿Cuál es la visión a largo plazo para DS dentro del grupo Stellantis?
RESPUESTA.- DS es una marca joven, pero ya rentable desde su primer año. Esto la convierte en un activo financiero positivo para Stellantis. Además, cabe destacar que el segmento premium representa el 25% del volumen y cerca del 40% de las ganancias en Europa.
Tener una marca como DS en el portafolio es una ventaja estratégica para Stellantis. A futuro, la idea es que DS se consolide como una marca premium 100% independiente de las marcas generalistas.
P.- ¿Cuáles serán los próximos lanzamientos de DS?
R.- No habíamos lanzado un nuevo modelo en 3-4 años, pero hace tan sólo unos meses hemos presentado el nuevo DS 8, también el nuevo DS 4 y habrá un tercer lanzamiento a finales del próximo año. Después vendrán más pasos, pero todavía es pronto para hablar de ellos.
P.- ¿Todos estos modelos serán 100% eléctricos? ¿Cuál es la estrategia de electrificación de DS?
R.- Hace años que DS anunció que iría hacia lo eléctrico debido a la presión sobre emisiones de CO₂ de Bruselas, de hecho, fue una de las primeras marcas de Stellantis en hacerlo.
Sin embargo, para el DS 4 ofreceremos la gama más amplia del segmento: eléctrico, híbrido enchufable, mild hybrid y diésel. La transición eléctrica ha empezado, pero será más lenta de lo previsto y queremos adaptarnos tanto a las normativas como a las demandas de los clientes.
P.- ¿Cuál es tu opinión sobre la evolución de las ventas de vehículos eléctricos en los distintos mercados europeos?
R.- La tendencia es creciente y lo seguirá siendo, gracias a la tecnología y a una mayor autonomía de los vehículos gracias a los modelos que están poniendo las marcas en el mercado. No obstante, el gran reto ahora es el precio, por eso el DS 4 tiene un precio más bajo de lo que muchos esperaban. Aunque DS es premium, buscamos equilibrar exclusividad con modelos como el DS 8 accesibilidad.
P.- ¿Cómo afecta la llegada de marcas chinas al mercado europeo?
R.- Es una batalla difícil. La clave estará en la fuerza de marca, el mensaje claro y la calidad del servicio. Una marca premium como DS representa confianza y diferenciación. Además, a diferencia del resto de marcas generalistas, el segmento premium es menos atacado por este tipo de competidores.
P.- ¿Seguiréis incorporando la inteligencia artificial a los nuevos modelos?
R.- Sí, y cada vez más. Hay que recodar que DS fue la primera marca del Grupo Stellantis en incorporar ChatGPT en el coche. Y no sólo para nuestros clientes, también estamos usando la IA en la documentación interna de los vehículos para el desarrollo de producto (minutas, reportes, simulaciones) y procesos de diseño (reduciendo el tiempo de desarrollo). Tanto es así que, en algunos proyectos, el 70% del trabajo ya es digital, con un 4% basado en IA.
Temas:
- Automoción
- Motor
- Stellantis