Tesla ha sufrido un fuerte deterioro de su valor de marca en el último año. El fabricante automovilístico estadounidense ha sido la marca de coches peor parada con la pérdida de casi el 38% de su valor, pasando de los 29.500 millones de dólares en 2025 a los 18.300 millones en 2026. Unas cifras que han llevado a la compañía de Elon Musk a retroceder 25 puestos en el ranking mundial hasta ocupar el número 50.

Así lo revela el informe Best Global Brands de Interbrand, al que ha tenido acceso este diario, en el que confirma la pérdida de 11.200 millones de dólares en valor de marca en un año, tras registrar un valor de marca de 18.300 millones de dólares en 2026, lejos de los 29.500 millones de dólares de 2025.

Tesla es la marca de coches que más valor pierde

Un número que empeora si nos fijamos en años anteriores, ya que el fabricante automovilístico estadounidense ha pasado de estar valorado en 45.400 millones de dólares en 2024 a 29.500 millones en 2025 y 18.300 millones en 2026. Esto supone una pérdida acumulada de 27.100 millones de dólares en apenas dos años y un desplome del 59,7% del valor de marca.

El informe no revela los motivos que han llevado a esta depreciación del valor de la automovilística, pero, según fuentes del sector consultadas por OKDIARIO, el aumento de la competencia de los fabricantes de coches chinos ha sido uno de los principales factores que explican este retroceso en el ranking elaborado por Interbrand. Esto se debe a que la expansión de marcas como BYD a otros mercados ha provocado que Tesla ya no sea la única referencia en coches eléctricos.

Prueba de ello es que el gigante chino con sede en Shenzhen ha aumentado su valor un 4,5%, mientras que Tesla ha retrocedido un 37,8%. Eso sí, con una valoración de marca inferior a la de la firma estadounidense: 8.500 millones de dólares.

Otro de los factores que ha afectado al deterioro del valor de marca de Tesla ha sido que la marca no está lanzando nuevos modelos al mercado y que sus ventas continúan dependiendo de tan sólo dos modelos, el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y. El fabricante automovilístico ha presentado el Tesla Roadster, más conocido como el coche volador, pero no está previsto que llegue en el corto plazo.

Factores a los que hay que sumar los problemas de imagen de Tesla y la pérdida de confianza de parte de los consumidores, en un contexto marcado por la creciente implicación política de Elon Musk y su apoyo a Donald Trump. Esta vinculación ha contribuido a polarizar la percepción de la marca y a alejar a parte de sus potenciales compradores, especialmente entre los consumidores más progresistas, que tradicionalmente mostraban mayor afinidad por el vehículo eléctrico.

Las marcas europeas también en negativo

No obstante, Tesla no es el único fabricante automovilístico que pierde valor en el informe Best Global Brands de Interbrand. Volkswagen registra la mayor caída entre estas marcas europeas, con un retroceso del 23%, por delante de Audi con una caída de su valor de marca del 19,5%, y Mercedes-Benz, del 18,6%. Ferrari, por el contrario, se salva y gana valor al subir un 14,7%.