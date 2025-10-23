Stellantis ha alcanzado una cuota de mercado del 15,4% en Europa, con ventas de 549.000 unidades de turismos y vehículos comerciales ligeros, posicionando al grupo automovilístico como el segundo más grande del Viejo Continente. Unas cifras que llegan pese a la congelación de la demanda en los distintos mercados europeos, el aumento de la competencia con la llegada de nuevas marcas chinas y las dudas con las políticas de Bruselas en materia de emisiones de CO2.

En concreto, la compañía automovilística, que agrupa firmas como Peugeot, Fiat, Jeep u Opel, ha logrado un incremento en la venta de turismos del 4,4% interanual en el tercer trimestre del año, alcanzando un total de 422.000 vehículos en el mercado europeo (que comprende los 27 Estados miembros de la Union Europea junto a Islandia, Liechtenstein y Noruega).

En septiembre de 2025, Stellantis registró un aumento del 11,5% en sus ventas de turismos en dicho mercado con respecto a septiembre de 2024, lo que se traduce en un aumento de 0,1 puntos porcentuales en su cuota de mercado.

Ventas de Stellantis en Europa

«Estoy encantado de destacar la tendencia muy positiva del aumento de nuestros pedidos, que registró un incremento del 22% interanual en septiembre», ha destacado el director de Operaciones de Stellantis, Luca Napolitano.

Además, en el tercer trimestre de 2025, el mercado europeo registró un fuerte aumento de las ventas de Citroën C3 y C3 Aircross, Fita Grande Panda y Opel Frontera, gracias a la buena acogida de estos modelos por parte de los mercados. Unas cifras que han provocado que las ventas de turismos registraran un aumento de 4,4 puntos interanuales, alcanzando un total de 422.000 vehículos.

Unos datos que podrían aumentar de cara a la última parte del año con la llegada de nuevos modelos del grupo a los distintos mercados europeos. En el tercer trimestre de 2025, Stellantis ha lanzado el nuevo Citroën C5 Aircross, el DS N°8 y el nuevo Jeep Compass, continuando con la estrategia de renovación de productos, que incluye un total de 10 lanzamientos de nuevos modelos para el año en curso.