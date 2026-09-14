El significado del testigo del reloj en el salpicadero de tu coche y por qué los expertos instan a mirarlo en viajes largos

El cuadro de instrumentos de un coche puede mostrar hasta 50 testigos, iconos y pictogramas diferentes para informar al conductor sobre el estado del vehículo. Saber interpretar estos avisos correctamente puede ayudar a evitar una avería, prevenir un accidente o detectar a tiempo un problema que requiera acudir a un taller. Los avisos más importantes permanecen siempre visibles en el cuadro y suelen identificarse mediante los colores rojo y amarillo. Esta clasificación permite distinguir rápidamente la gravedad de cada situación y saber cuándo es necesario actuar. Sin embargo, existen numerosos símbolos y luces cuyo significado puede generar dudas.

Uno de ellos es el que tiene forma de reloj y que puede aparecer tanto en el cuadro de instrumentos como en alguno de los mandos del vehículo. Aunque a primera vista pueda parecer que está relacionado con la hora, en realidad este símbolo suele hacer referencia a una función muy concreta que puede resultar especialmente útil durante los viajes largos.

¿Qué significa el testigo del reloj en el salpicadero del coche?

El botón o testigo del coche que tiene forma de reloj está relacionado con el control de velocidad de crucero. Esta función permite que el vehículo mantenga automáticamente una velocidad determinada, de modo que el conductor puede retirar el pie del acelerador sin que el coche reduzca la velocidad.

Su funcionamiento es sencillo. Cuando se alcanza la velocidad deseada, basta con activar el sistema mediante el botón correspondiente. A partir de ese momento, el vehículo regula automáticamente la aceleración para mantener la velocidad que se haya seleccionado. Para desactivarlo, normalmente es suficiente con pisar el freno, el embrague o pulsar de nuevo el botón del sistema.

El control de crucero resulta especialmente práctico durante los viajes largos, ya que permite mantener una velocidad estable sin tener que mantener constantemente el pie sobre el acelerador. Esto puede reducir el esfuerzo del conductor y hacer más cómodo el trayecto. Además, al evitar cambios innecesarios de velocidad, puede contribuir a reducir el consumo de combustible y ayudar a mantener una velocidad dentro de los límites establecidos.

El control de crucero está pensado principalmente para circular a velocidades constantes, especialmente en autopistas y autovías, por lo que no resulta adecuado para zonas urbanas, con paradas frecuentes y cambios constantes de velocidad. Tampoco se recomienda utilizarlo cuando se circula remolcando, especialmente en carreteras con pendientes pronunciadas.

Asimismo, ante condiciones meteorológicas adversas (lluvia, nieve o hielo), es preferible mantener el control directo del acelerador y adaptar constantemente la velocidad a las circunstancias de la vía. En caso de lluvia intensa, por ejemplo, el uso del control de crucero puede dificultar la reacción ante una pérdida de adherencia y aumentar el riesgo de sufrir aquaplaning.

Otros testigos

Cuando un testigo del cuadro aparece en color rojo, hay que detener el vehículo en un lugar seguro y apagar el motor. Uno de los avisos que requiere mayor atención es la presión del aceite, que indica que es insuficiente para lubricar correctamente las piezas internas del motor. Continuar circulando podría provocar un desgaste grave de sus componentes.

Por otro lado, el testigo de la temperatura del refrigerante advierte de que la temperatura del motor es excesiva.Puede aparecer por diferentes motivos, como una fuga de refrigerante, un problema en el sistema de refrigeración o un fallo en la bomba de agua. Respecto al sistema de carga, no significa necesariamente que la batería esté agotada; en muchos casos indica que existe un problema en el sistema de carga, por ejemplo, en el alternador.

¿Qué ocurre cuando un testigo aparece en amarillo o naranja? Normalmente, indica que se ha detectado una anomalía que requiere atención, aunque no siempre es necesario detener el vehículo de inmediato.

El testigo de motor es uno de los avisos más difíciles de interpretar porque puede estar relacionado con numerosos problemas. Puede deberse a un fallo de algún sensor, del sistema de inyección, del encendido u otros componentes. Mientras, el testigo de fallo de ABS o EPS se enciende cuando alguno de los sistemas electrónicos de asistencia a los frenos están desactivados, lo que podría reducir la estabilidad y el control del vehículo en determinadas situaciones.

Por último, los testigos de color verde no suelen indicar una avería. Normalmente son indicadores informativos que simplemente avisan de que una determinada función del vehículo está activada. Un buen ejemplo es el testigo de recomendador de marcha que, según el RACE, «te recomienda la marcha a la que debes circular para hacer una conducción eficiente con unas flechas y números de color verde, aunque puede cambiar de formato según el fabricante».

En definitiva, los testigos rojos alertan de una anomalía grave y, siempre que sea posible, conviene detener el vehículo en un lugar seguro y solicitar asistencia. Los amarillos o ámbar avisan de un fallo que requiere atención y revisión profesional. Por su parte, los testigos verdes, azules o blancos suelen tener una función informativa.