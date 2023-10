Si ves esta señal ten cuidado: la ha puesto la DGT y quiere pillarte

Nos encontramos ante una señal para patinetes y bicis que es pionera y que se encuentra en Barcelona. El aumento de adquisición de patinetes y la gran presencia en las ciudades de España, ha hecho que las normas se hayan tenido que ir adaptando. Todo ello en poco tiempo, puesto que la proliferación es veloz.

Por todo ello, en la DGT, se ha impulsado una serie de campañas para que los conductores de patinetes sepan de la normativa sobre ellos, puesto que únicamente pueden circular por los carriles bici.

Todo ello hace que haya dudas sobre lo que puedan o no hacer en el caso de pilotar en uno de esta serie de vehículos.

Barcelona, la pionera

La capital catalana ha querido ser la primera en contar con una señales en concreto.

Más concretamente, el barrio de La Sagrera en Barcelona, y más en concreto el puente de Treball Digne vio aparecer esta nueva señal de tipo vial de la que no se sabía el significado y que es para conductores de patinetes y ciclistas a fin de que dejen la acera libre para los peatones.

¿Qué objetivo tiene la señal?

Esta señal tiene como finalidad principal el que se deje libre a las personas que anden por la acera de la calle, teniendo muchos accidentes en los últimos meses.

Sí que es cierto que el aumento de bicis y patinetes lo que hizo fue invadir las ciudades y no están del todo claras las obligaciones existentes.

Existen una serie de usuarios que lo que hacen es circular por cualquier sitio con sus patinetes, algo que debe ser evitado.

Para los patinetes debemos pensar que como son eléctricos y llegan a alcanzar una serie de velocidades altas, terminando en accidentes y atropellos de lo más graves.

El caso es que, al no haber cambiado el reglamento todavía la DGT, todavía no es obligatorio usar casco en los conductores de este tipo de patinete.

Por todo ello, hasta que no haya cambios en el reglamento, el uso no va a ser obligatorio y no se va a producir variaciones en el reglamento, de tal forma que el uso no va a ser obligatorio y tampoco se va a poder sancionar a los pilotos.

Las multas

Cuando se circula haciendo maniobras que sean prohibidas, caso de saltarse un stop, mirando el móvil o conduciendo habiendo bebido alcohol con el patinete y te ve un agente de tráfico, la sanción va a ser económica.

Por todo ello, la DGT, no te podrá quitar puntos del carnet, por ejemplo. Esta situación es igual que si cometes infracciones legales como pedalear encima de la bici, por ejemplo.

Conclusiones

Como hemos podido ver, existen bastantes razones por las que puede que sea interesante una señal para patinetes y bicis de este tipo, puesto que este tipo de vehículos cada vez son más habituales en nuestras calles y vías.