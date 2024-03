Si tu coche es diésel necesitas esto: así es el kit que alarga la vida de tu vehículo

Los precios de los vehículos eléctricos de híbridos enchufables en nuestro país continúan siendo prohibitivos para muchos bolsillos. No olvidemos que la movilidad eléctrica precisa más tiempo para que pueda ser implantada.

En especial, necesita de que lleguen al mercado soluciones con las que sea posible adaptar los coches diésel actuales de combustión a dicha tecnología que será menos contaminante.

Respecto a esto, no debemos olvidar el importante sentido que tienen los retrofits que no van a ser otra cosa que kits que van a poder alargar la vida de los motores que funcionan con gasolina, puesto que van a permitiendo utilizar biocombustibles o que directamente pasen a ser eléctricos.

No debemos olvidar que hay un camino intermedio, que busca su transformación en híbridos enchufables, siendo esta una magnífica opción a tener en cuenta.

Todo ello lo propone la empresa gala Green Corp Konnection (GCK), que ha sido la responsable de desarrollar Twin-E, siendo este un kit que posibilita la conversión en híbrido muchos de los coches diésel en unas pocas horas y a un precio bastante más barato que uno nuevo.

Durante 2023, lo que hizo GCK fue desvelar poco a poco los detalles nuevos de dicho sistema Los coches se irán vendiendo a partir de 2024. En el caso de los que tienen Twin-E van a estar homologados, por lo menos en Francia, con la etiqueta Crit’Air 1,que equivale a la etiqueta Eco española.

Con ello, además de ahorrar en combustible, se puede acceder sin restricciones a las ZBE, que son obligatorias en las ciudades que tienen más de 50.000 habitantes.

¿De qué manera funciona?

El kit busca el integrar el vehículo con un motor eléctrico de 30 a 40 kW que se acoplará a un tren de engranajes epicicloidal, que lo que hace es ocupar el sitio de la caja de cambios.

A todo ello debemos sumarle la batería, que se va a instalar en el fondo plano del maletero, de cara a cambiar la arquitectura del coche de forma mínima,

El kit Twin-E para convertir un coche diésel en un híbrido enchufable

En el caso de la batería de 11 kW/h es posible que ofrezca una autonomía de 70 km en modo completamente eléctrico, incluyendo una toma de carga que aceptará 1,2 kW y 3 kW, lo que va a implicar unos tiempos de carga completa de 7 horas y 3 horas.

El dispositivo se beneficia de la regeneración de la energía en la frenada, lo que aumentará la distancia a la que es posible llegar sin tener que consumir combustible.

La conversión lo que implica es que el coche sea automático, de tal forma que será más sencillo conducir. El conductor puede elegir entre tres modos diferentes desde una pantalla táctil integrada en el salpicadero, en la que se van a poder consultar los datos sobre la autonomía y la duración de la misma

En el caso del primero, podrá circular solo con energía eléctrica hasta 70 km/h el segundo solo va a usar energía térmica y el tercero va a combinar los dos motores

La pantalla del kit Twin-E

El GKC, el sistema tiene compatibilidad con muchos vehículos urbanos, tanto los ligeros como los utilitarios. La compañía asegura que el tiempo necesario para poder instalarlo en algunos de los 1.000 talleres mecánicos cualificados con los que se asocian es menor de un día.

De cara a comprobar de resultados del kit, los técnicos de GKC han recurrido a UTAC, que es un grupo líder en el campo de los ensayos de desarrollo, validación y homologación de coches diésel.

En base a las pruebas que se hayan hecho en las instalaciones, en un vehículo con motor de combustión que tendrá un consumo de 5,9 l/100 km y unas emisiones de CO2 de , Twin-E reducía el consumo hasta 1,4 litros/100 km y las emisiones a 39 g/km.

Precio y disponibilidad

La instalación de Twin-E es una solución barata y accesible a un mayor número de personas, siendo mejor que comprar un coche nuevo eléctrico o de un vehículo de 100% retrofit, asegura la empresa en un comunicado de prensa.

Sí hablamos de los precios, de momentos no hay nada oficial, pero los noticias, publicadas es Francia sobre el tema hablan de media 7.500 euros. Sin embargo, GCK asume que ese no sería el coste final, ya que no que el gobierno francés lo que hace estudia es aprobar medidas financieras para la subvención de la conversión.

Se busca que el precio final esté sobre los 5.000 euros, lo que le hará que sea más económico para el público general, Según los cálculos de la empresa, eso va a corresponder más o menos el ahorro de combustible en un periodo de entre 3 y 4 años, con uso urbano principalmente.

Los primeros kits Twin-E, que si todo va bien comenzarán a instalarse este mismo año, están adaptados a los modelos Renault con motor 1.5 dCi, como Kangoo y Clio III.