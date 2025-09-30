Récord histórico de mujeres al volante. En 2024 se contabilizaron en España un total de 12,2 millones de mujeres con el carné de conducir, lo que representa la cifra más alta en nuestro país desde que existen registros. Este número de mujeres al volante supone, además, el 43,4% sobre el total de conductores en España, que es de 28,15 millones de personas. Por tanto, es el porcentaje mayor alcanzado hasta la fecha, un nuevo máximo histórico y una reducción en más de 14 puntos porcentuales en la brecha por sexo en los últimos 34 años.

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) analizados por Bipi, la compañía de suscripción de coches del Grupo Renault, durante el pasado año 2024 se batió un récord de mujeres con carné de conducir.

A ello, se suma que el crecimiento de las mujeres conductoras es más contundente que el de los hombres. Y esto no solo ocurre en 2024, sino también en los últimos años. Buena prueba de ello es que desde 2020 hay 523.532 mujeres más al volante, mientras que los hombres han crecido en 412.901 nuevos conductores.

Una evolución que todavía es mayor si se retrocede en el tiempo. En concreto y desde que hay datos en 1990, el número de conductores hombres ha aumentado en 4,4 millones, frente al de mujeres que ha subido hasta los 7,4 millones.

Mujeres al volante

Siguiendo con el análisis, también se puede observar que el crecimiento de las mujeres sigue superando al de los hombres en los últimos años. En concreto, en las últimas décadas el crecimiento de las mujeres siempre ha sido superior.

Destaca especialmente el mayor crecimiento que ha habido de las mujeres entre 1990 y 2010. Y también sobresale el crecimiento de las mujeres entre 2010 y 2020, frente al de los hombres que casi ha quedado estancado en estos años. En los últimos años, además, el crecimiento de las mujeres sigue superando al de los hombres.

Las mujeres y la suscripción de coches

El auge de conductoras en las carreteras españolas se traslada también a la nuevas formas de usar el coche. Desde Bipi, compañía española de suscripción de vehículos, destacan “el incremento de interés de mujeres en los últimos meses por la suscripción”, hecho que ha llevado ya a la compañía a adaptar la demanda a los gustos de estas conductoras. » Las mujeres prefieren modelos de tamaño medio y etiqueta ambiental favorable para poder moverse con libertad por las ciudades», señalan desde la compañía.