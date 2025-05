Qué es un vado, cuánto cuesta y cuál es la multa por aparcar en él

Para empezar, desarrollaremos a continuación qué es un vado y sus principales funciones. Es una autorización administrativa que permite reservar un espacio de la vía pública para facilitar la entrada y salida de vehículos desde una propiedad, como un garaje o local, entre otros. Esta licencia es gestionada por el Ayuntamiento correspondiente y suele implicar la modificación del bordillo, que suele pintarse en amarillo, de la acera para permitir el acceso vehicular.

Cuánto cuesta un vado

El precio por conseguir un vado en nuestro país, lógicamente, variará dependiendo varios factores, pero sobre todo dependiendo del municipio donde te encuentres. La tasa anual puede oscilar entre los 50 y más de 1.000 euros, tal y donde te ubiques, el acceso, la calle o la ciudad. Por otro lado, también tendrás que abonar el importe de la placa, sobre unos 15-20 euros. Hay que tener en cuenta que, además, el precio podría aumentar si necesitamos modificar la entrada o salida del garaje, es decir, modificar la acera, bajar bordillos… estas acciones, lógicamente, tendrán un gasto extra.

📣🚴En la nueva #LeySeguridadVial (21/03/2022) ➡️Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas o sin dejar 1,5 m sube de 4 a 6⃣ puntos.

➡️En vías con 2 carriles x sentido, obligatorio cambiar de carril para adelantarles.

➡️Parar o estacionar en carril bici 200€. pic.twitter.com/hF5z7Mk4Ku — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 16, 2022

Como conseguir un vado

Consulta en el ayuntamiento: infórmate sobre los requisitos, tasas y documentación necesaria en tu municipio. Reúne la documentación: necesitarás DNI, título de la propiedad o contrato de alquiler, plano de situación, justificación de la necesidad del VADO y licencias de obra, en caso de que sean necesarias. Presenta la solicitud: entrega la solicitud con toda la documentación en el ayuntamiento. También lo podrás hacer de forma online en algunas localidades o ciudades. Paga la tasa correspondiente: abona la tasa que establece el ayuntamiento para la gestión y expedición del vado. Espera la resolución: el ayuntamiento revisará la solicitud y decidirá si concede el vado. El plazo puede variar. Realiza las obras necesarias: si se requiere, adapta la acera (bajar bordillo, eliminar obstáculos). Coloca la placa de vado: una vez aprobado, instala la placa oficial que indica el vado permanente. Cumple con la normativa: recuerda que está prohibido estacionar en el vado, incluso si eres el propietario.

#TestDGT Delante de un vado, esta señal prohíbe…

A. la parada y el estacionamiento.

B. únicamente la parada.

C. solamente el estacionamiento. pic.twitter.com/3Msdvrs4jL — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) July 10, 2024

Cuál es la multa por aparcar en vado

En nuestro país, aparcar en un vado está totalmente prohibo y puede acarrerar sanciones económicas. El importe de la multa será de unos 200 euros, con la posibilidad de reducir a 100 si se abona dentro de los primeros 20 días naturales tras la notificación. Además, si tu vehículo es retirado por la grúa municipal, conllevará algunos gastos extras por el servicio de la propia grúa y el depósito donde llevarán el automóvil. A continuación, os detallaremos algunas recomendaciones para evitar sanciones de esta índole.

Evita estacionar en esta zona : aunque no estén señalizados, estacionar en un vado puede obstaculizar el acceso y ser sancionado.

Respeta la señalización : la placa R-308 indica que está prohibido estacionar en ese lugar.

Consulta con el ayuntamiento: si tienes dudas sobre la validez de un vado o su señalización, contacta con el ayuntamiento local.

Ahora, está prohibido parar o estacionar tu vehículo en el carril bici o en vías ciclistas. Por una convivencia segura entre todos y para todos. Descubre cómo cambia la Ley de Tráfico y Seguridad Vial que entra en vigor el 21 de marzo en nuestra web.#NuevosTiemposNuevasNormas pic.twitter.com/0e89IEo8Hf — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) February 28, 2022

¿Está permitido realizar una parada delante de un vado señalizado correctamente?

La respuesta es no. Nunca debes estacionar un vehículo en esta zona en cuestión, de lo contrario estarás expuesto a recibir una sanción por los agentes de unos 200 euros, tal y como hemos indicado líneas atrás. La recomendación es buscar otro estacionamiento que esté libre de cualquier placa de prohibición.

¿Puedo aparcar en mi vado?

Aunque parezca contraproducente, la respuesta es negativa: no, no está permitido aparcar en tu propio vado, incluso si eres el titular o propietario del mismo. ¿Por qué? Pues bien, ahora de forma detallada os explicaremos el por qué no se puede aparcar y qué posibles sanciones podrías sufrir en caso de aparcar.