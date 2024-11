Giro radical en autovías y autopistas: así cambiará el uso de carriles en 2025

La DGT ha tomado la decisión de alertar sobre los riesgos que producen las malas costumbres en materia de conducción, los cuales pueden terminar siendo peligros auténticos en la carretera.

Entre las prácticas que tienen un efecto nocivo para la circulación. Tráfico destaca la costumbre de ir zigzagueando entre los carriles cuando se hacen los adelantamientos, siendo esta una maniobra que producirá situaciones de gran peligro, de tal forma que hay mayores riesgos de frenazos bruscos y accidentes.

Más sobre el tema

Hace poco tiempo en una de las publicaciones en X (la que antes se llamaba Twitter), donde la DGT lo que hizo fue recordar a los conductores lo importante que es hacer cambios de carril siguiendo de la denominada regla RSM: Retrovisor, Señalización y Maniobra.

Dicho protocolo busca que se actúe con la necesaria prudencia y anticipación cuando se adelante, al priorizar la seguridad.

Lo que hace la DGT insiste en que el respeto a dicha norma es fundamental para evitar los accidentes en la vía, de tal forma que dichas prácticas pongan en riesgo al conductor y los otros usuarios de la vía.

Nuevas normas para adelantar

Para que se reduzca la siniestralidad, Tráfico ha planeado que entren normas nuevas para adelantar que entrarán en vigor para 2025.

Los anuncios de la revista Seguridad Vial, dicen que las medidas se pueden aplicar a los automóviles, motos y demás vehículos donde habrá cambios al usar carriles en autopistas y autovías cuando hay elevada congestión o mal tiempo.

¿Cuáles son las nuevas normas?

De los cambios más importantes podemos hablar del uso del carril izquierdo en las que tienen varios carriles. La nueva norma va a añadir un punto al artículo 31 del reglamento de circulación, de tal forma que obligará a que los coches usen solo el carril derecho en autopistas y autovías, al dejar libre el izquierdo.

La modificación busca hacer que sea más sencillo el paso de los coches de emergencia y que muchas veces los obstaculizan los coches que bloquean los carriles.

Consejos para circular por la autopista

Vamos con algunos consejos para hacer un mejor uso de esta vía.

Usar el carril de la derecha

Son muchas las personas que no lo hacen, pero hay que circular por la derecha siempre que sea posible. De esta forma se estorba menos a los otros vehículos y se descongestiona el tráfico.

Adelanta decidido

Cuando se adelanta, las autopistas son de los sitios más fáciles para hacerlo, pero ello no va a quitar que haya situaciones de peligro cuando se sobrepasa a otro coche.

Si vas a adelantar, debes estar seguro de que no vendrán otros vehículos por el carril izquierdo y que tendrás, tanto el espacio como la visión suficiente para hacerlo.

Cuando sea un vehículo pesado, aumentará la distancia de seguridad con respecto al mismo, de cara a que se tenga más campo de visión y seguridad para hacer el adelantamiento.

Carriles de entrada y salida

Cuando se incorpora un vehículo a una autopista, es necesario que se acelere de forma decisiva en el carril de incorporación, de tal forma que veamos a los vehículos que circulen dentro y también de la distancia existente. Lo normal es que los conductores ayudan a facilitar la entrada, pero mejor no confiarse.

Cuando salgas de la autopista, habrá que señalizar bien la maniobra, de tal forma que no se hagan frenadas, en especial si todavía estamos dentro de la autopista.

Señaliza bien en caso de emergencia

Cuando hayas tenido una avería al circular por la autopista, es recomendable tomar la salida más próxima para detenerse sin correr peligro, pero cuando no haya más opciones, es posible parar en el arcén.

Seguro que ya sabes que no va a ser obligatorio el uso del triángulo de emergencias, pero dentro de dos años si que va a serlo el dispositivo llamado V16 para esta clase de situaciones.

Utiliza los intermitentes

Pese a que bastantes personas actualmente no los usan, los intermitentes son un elemento de seguridad obligatorio. No te olvides que no otorgan prioridad, solo es una declaración de intenciones, pero su utilización es importante para que los otros conductores sepan hacia dónde nos podemos dirigir.

A veces nos relajamos …

En las autopistas y autovías es verdad que los conductores relajamos a veces nuestras precauciones al volante. Aunque la conducción suele ser menos estresante que en ciudad, también debemos pensar que se va a una velocidad mayor y aquí los despistes se pagan y mucho.

Por todo ello, es necesario prestar siempre atención y cumplir de forma escrupulosa las normas.