Cómo hacer el cambio de titularidad de un coche

Muchos usuarios recurren al mercado de segunda mano para adquirir un nuevo vehículo que lo acompañará durante sus próximos años de vida. Tras realizar todo el proceso de compraventa, hay quiénes realizan los trámites oportunas para formalizar la adquisición de su ‘reliquia’ en la Dirección General de Tráfico, y hay otros que, en cambio, piensan que sólo basta con entregar el dinero al anterior dueño y se despreocupan de, prácticamente, todo el ‘papeleo’. No obstante, la desinformación podría crear problemas ante la Ley y, por ejemplo, no realizar un cambio de titularidad del vehículo generaría diferentes sanciones que, a continuación, os detallaremos.

Cambio de titularidad de un coche en la DGT: cómo hacerlo

Para realizar un cambio de titularidad en la Jefatura de Tráfico, deberás seguir lo siguientes pasos, de lo contrario podrías ‘meterte’ en un pequeño lío con la Dirección General de Tráfico. En primer lugar, tendrás que pedir cita previa a través de la página web o llamando al teléfono de la DGT. El segundo paso sería pagar las tasas. El precio dependerá de la Comunidad Autónoma en la que te encuentres, por lo que no pagarás lo mismo en Madrid o Barcelona que en Jaén, por ejemplo.

Asimismo, deberás presentar la documentación pertinente en la Jefatura de Tráfico, por lo que tienes que acudir con todos los papeles en regla correspondientes. Tras presentar los documentos y pagar la tasa, la propia DGT actualizará nuestros datos del coche y reflejará en la central el cambio de titularidad del vehículo. Por último, es importante hacer el mismo proceso de cambio con respecto al seguro del automóvil, que dependerá, única y exclusivamente, del nuevo propietario. Este paso es muy importante para evitar cualquier tipo de problema en caso de sufrir un accidente de tráfico.

¿Qué sucede si el coche tiene algún pago pendiente?

En este caso, si el coche que has adquirido tiene impuestos no pagados o multas pendientes, el cambio de titularidad no se podrá realizar hasta regularizar dicha situación. Por ello, es recomendable verificar todos estos aspectos con la Dirección General de Tráfico o en un gestor especializado para asegurarte de que el trámite sea correcto. Por último, si tiene deudas pendientes, es recomendable hablar con el anterior dueño y que las subsane cuanto antes.

¿Se puede hacer el trámite de forma online?

La respuesta es sí. El proceso se puede hacer de forma online. Eso sí, deberás poseer una firma electrónica, tendrás que pedir una cita previa y realizarás, previamente, un escaneo de todos y cada uno de los documentos que te piden desde la DGT para realizar el cambio de titularidad del coche con seguridad .

¿Qué documentos necesitas para realizar un cambio de titularidad del coche?

Contrato de compraventa: el documento deberá estar firmado por el vendedor y el comprador. Debe demostrar la transferencia del vehículo y no poseer ningún que otro dato extraño, de lo contrario no podrá realizarse el cambio de titularidad. Permiso de circulación del vehículo: es el documento que acredita el registro del vehículo a nombre del propietario actual. Tarjeta ITV (Inspección Técnica de Vehículos): debe estar vigente y en regla. DNI o documento identificativo: del nuevo titular, es decir, del nuevo comprador, y, si existe la posibilidad, también del vendedor. Justificante del pago de la tasa para el cambio de titularidad: este documento varía según la Comunidad Autónoma, el tipo de vehículo y otros factores. Se paga en la DGT o en las entidades habilitadas para ello. Impuesto de circulación al día: se debe estar al corriente con el impuesto municipal de circulación.

Impreso de solicitud para el cambio de titularidad de un coche

El impreso de solicitud para el cambio de titularidad de un coche es un formulario oficial que se utiliza para realizar el trámite en la Dirección General de Tráfico. Este documento es clave para realizar la modificación del propietario de un vehículo una vez completada la compraventa u otra situación que requiera el traspaso de la titularidad.

¿Dónde se encuentra el impreso para rellenarlo?

Página web de la DGT : puedes descargarlo a través de la página web de la Dirección General de Tráfico (www.dgt.es)

: puedes descargarlo a través de la página web de la Dirección General de Tráfico (www.dgt.es) En las oficinas de la DGT : si no funciona la página o te ‘llevas mal’ con internet, lo puedes pedir directamente en la Oficina de Tráfico correspondiente.

: si no funciona la página o te ‘llevas mal’ con internet, lo puedes pedir directamente en la Oficina de Tráfico correspondiente. A través de una gestoría especializada: las gestorías también pueden ayudarte a presentar este formulario.

Cuánto cuesta el cambio de titularidad de un coche

El precio medio para realizar un cambio de titularidad suele estar alrededor de 55 euros a 100 euros, dependiendo de la Comunidad Autónoma en cuestión, tal y como indicamos con anterioridad. Sin embargo, esta cantidad también podría variar según el tipo de vehículo, es decir, turismos, camiones o motos, y dependiendo de las características de los mismos.

Asimismo, también tendrás que estar al día del impuesto de circulación, que deberá estar pagado previamente, y si posees -o no- multas o pagos administrativos sin abonar. Por otro lado, cabe destacar que si contratas una gestoría para realizar el trámite, el coste podría aumentar entre 100 euros y 200 euros aproximadamente.