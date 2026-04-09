Qué es mejor el cambio manual o automático
Descubre qué es el cambio automático y el manual: diferencias, precios...
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Con el paso de los años y el avance de la tecnología, los vehículos han sufrido cambios significativos, sobre todo a nivel de tecnología y seguridad. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido el cambio automático, que a diferencia del habitual los usuarios no tienen la necesidad de tener que meter las marchas de forma manual. Pero, realmente, ¿cuál es mejor? En las siguientes líneas explicaremos ambos para disipar las dudas de aquellos que, actualmente, poseen sobre una y otra opción. Descubre todo acerca del cambio manual y automático.
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Qué es el cambio manual
En primer lugar, nos centraremos en el cambio manual, que es un sistema que permite al conductor en todo momento seleccionar las marchas de forma directa a través de una palanca y el uso del embrague. ¿Cómo funciona? Muy sencillo: para cambiar de marcha solo necesitarás pisar el embrague para desacoplar el motor de la transmisión y mover la palanca a la marcha deseada al mismo tiempo. Una vez realizado este procedimiento, soltaremos el embrague de una forma progresiva mientras se acelera, logrando una transición suave.
Por otro lado, el mantenimiento del manual suele ser más barato que el automático, pues este último es más complejo y costoso de reparar. ¿Qué tipo de vehículo cuesta más? el manual, por su parte, suele ser más barato que el automático.
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Cuál consume más
En condiciones normales, el cambio automático suele consumir un poco más de carburante que el manual, sobre todo si pertenece a un modelo antiguo de vehículo, puesto que el sistema realiza los cambios de marcha de forma menos eficiente que un conductor completamente experimentado. No obstante, en los automóviles modernos ha cambiado, ya que existe cada vez menor diferencia de consumo e incluso algunos más avanzados pueden igualar o mejorar el consumo gracias a una gestión impecable optimizada. Aun así, como regla general, un coche manual bien conducido tiende a gastar menos combustible que uno automático.