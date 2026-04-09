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Qué es mejor el cambio manual o automático

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Con el paso de los años y el avance de la tecnología, los vehículos han sufrido cambios significativos, sobre todo a nivel de tecnología y seguridad. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido el cambio automático, que a diferencia del habitual los usuarios no tienen la necesidad de tener que meter las marchas de forma manual. Pero, realmente, ¿cuál es mejor? En las siguientes líneas explicaremos ambos para disipar las dudas de aquellos que, actualmente, poseen sobre una y otra opción. Descubre todo acerca del cambio manual y automático.

Qué es el cambio manual

En primer lugar, nos centraremos en el cambio manual, que es un sistema que permite al conductor en todo momento seleccionar las marchas de forma directa a través de una palanca y el uso del embrague. ¿Cómo funciona? Muy sencillo: para cambiar de marcha solo necesitarás pisar el embrague para desacoplar el motor de la transmisión y mover la palanca a la marcha deseada al mismo tiempo. Una vez realizado este procedimiento, soltaremos el embrague de una forma progresiva mientras se acelera, logrando una transición suave. 

Este tipo de conducción ofrece mayor control sobre el vehículo, especialmente en situaciones como subidas, bajadas o adelantamientos, y suele ser más eficiente en consumo si se utiliza correctamente, aunque requiere eso sí mucha más práctica y coordinación que un cambio automático.

Qué es un cambio automático

El cambio automático, por su parte, es un sistema de transmisión que selecciona y cambia las marchas del coche sin la necesidad de pisar el embrague ni cambiar la palanca, es decir, se ajusta por él mismo. En este caso, el sistema funciona mediante mecanismos hidráulicos, electrónicos y una combinación de ambos, que ajustan la marcha según la velocidad, la aceleración y la respectiva carga del motor. Esto hace que la conducción sea más cómoda y sencilla, especialmente en el tráfico en ciudades, pues el conductor solo necesitará controlar el acelerador y el freno y el volante lógicamente, aunque suele ofrecer menos control directo sobre las marchas en comparación con un cambio manual.

Diferencias entre el cambio manual y automático

Si nos centramos en las diferencias del cambio automático y manual, cada sistema tiene sus pros y sus contras. En cuanto al control, el manual decide cuándo cambiar de marcha, mientras que en el automático, lógicamente, se cambian las marchas solas. ¿Cuál es más fácil de usar? Pues bien, aquí, en esta opción, es más bien por gusto, pero el manual requiere un poco más de coordinación y el automático es más sencillo, pues no existe el embrague. Si hablamos de comodidad, el manual puede ser más cansado y pesado en tráfico fluido, mientras que el automático es mucho más cómodo para la ciudad.

Por otro lado, el mantenimiento del manual suele ser más barato que el automático, pues este último es más complejo y costoso de reparar. ¿Qué tipo de vehículo cuesta más? el manual, por su parte, suele ser más barato que el automático.

Cuál consume más

En condiciones normales, el cambio automático suele consumir un poco más de carburante que el manual, sobre todo si pertenece a un modelo antiguo de vehículo, puesto que el sistema realiza los cambios de marcha de forma menos eficiente que un conductor completamente experimentado. No obstante, en los automóviles modernos ha cambiado, ya que existe cada vez menor diferencia de consumo e incluso algunos más avanzados pueden igualar o mejorar el consumo gracias a una gestión impecable optimizada. Aun así, como regla general, un coche manual bien conducido tiende a gastar menos combustible que uno automático.

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