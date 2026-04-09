Qué es mejor el cambio manual o automático

Este tipo de conducción ofrece mayor control sobre el vehículo, especialmente en situaciones como subidas, bajadas o adelantamientos, y suele ser más eficiente en consumo si se utiliza correctamente, aunque requiere eso sí mucha más práctica y coordinación que un cambio automático. ➡️ La señal de Sentido obligatorio (R-400c) guía la circulación y marca el único sentido permitido. La flecha indican la dirección y el sentido obligatorios: derecha, izquierda, de frente, giro a izquierda o derecha… Además, prohíbe tomar otra dirección.#SeñalesConFlechas pic.twitter.com/rOM0ZFeAOH — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 9, 2026 Qué es un cambio automático El cambio automático, por su parte, es un sistema de transmisión que selecciona y cambia las marchas del coche sin la necesidad de pisar el embrague ni cambiar la palanca, es decir, se ajusta por él mismo. En este caso, el sistema funciona mediante mecanismos hidráulicos, electrónicos y una combinación de ambos, que ajustan la marcha según la velocidad, la aceleración y la respectiva carga del motor. Esto hace que la conducción sea más cómoda y sencilla, especialmente en el tráfico en ciudades, pues el conductor solo necesitará controlar el acelerador y el freno y el volante lógicamente, aunque suele ofrecer menos control directo sobre las marchas en comparación con un cambio manual. Estamos acostumbrados a ver el mundo en vertical. Pero lo importante pasa fuera de la pantalla…1 de cada 3 personas cruza mirando el móvil.

Y tú, ¿eres una de ellas?#PerderseLaVida pic.twitter.com/wGKvi0Kfa6 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 9, 2026 Diferencias entre el cambio manual y automático Si nos centramos en las diferencias del cambio automático y manual, cada sistema tiene sus pros y sus contras. En cuanto al control, el manual decide cuándo cambiar de marcha, mientras que en el automático, lógicamente, se cambian las marchas solas. ¿Cuál es más fácil de usar? Pues bien, aquí, en esta opción, es más bien por gusto, pero el manual requiere un poco más de coordinación y el automático es más sencillo, pues no existe el embrague. Si hablamos de comodidad, el manual puede ser más cansado y pesado en tráfico fluido, mientras que el automático es mucho más cómodo para la ciudad.

Por otro lado, el mantenimiento del manual suele ser más barato que el automático, pues este último es más complejo y costoso de reparar. ¿Qué tipo de vehículo cuesta más? el manual, por su parte, suele ser más barato que el automático.

#ConsejosGC | ☀️ Con el buen tiempo, cada vez hay más ciclistas en nuestras carreteras secundarias 🚴‍♂️ Recuerda 👉 para adelantar es OBLIGATORIO dejar al menos 1,5 metros de distancia lateral ‼️ 🛑 Más espacio, más seguridad. #SeguridadVial #AgrupaciondeTrafico pic.twitter.com/BtGlcLMgJi — Guardia Civil (@guardiacivil) April 9, 2026

Cuál consume más

En condiciones normales, el cambio automático suele consumir un poco más de carburante que el manual, sobre todo si pertenece a un modelo antiguo de vehículo, puesto que el sistema realiza los cambios de marcha de forma menos eficiente que un conductor completamente experimentado. No obstante, en los automóviles modernos ha cambiado, ya que existe cada vez menor diferencia de consumo e incluso algunos más avanzados pueden igualar o mejorar el consumo gracias a una gestión impecable optimizada. Aun así, como regla general, un coche manual bien conducido tiende a gastar menos combustible que uno automático.