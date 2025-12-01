Por qué mi coche hace un chirrido al frenar: causas, cómo quitarlo y qué hacer para que no pase

A los vehículos, con el paso del tiempo, le suelen salir todo tipo de problemas si no reciben una revisión periódica y efectiva. Para evitar que aparezcan sonidos poco habituales y preocupantes, es aconsejable ‘mimar’ el coche diariamente para que además consigas una mayor seguridad al volante durante la conducción. Uno de los sonidos más comunes en automóviles poco cuidados es el chirrido de los frenos, que a continuación explicaremos por qué ocurre, sus causas y cómo quitarlo para lograr un buen funcionamiento del mismo. Por qué mi coche hace un chirrido al frenar.

Las causas más comunes por las que suelen aparecer el chirrido de los frenos del coche son por unas pastillas de frenos desgastadas, suciedad o polvo en el sistema, una falta de lubricación o cambios bruscos de temperatura, entre otros aspectos que contaremos en las siguientes líneas.

En primer lugar, nos centraremos en la ya citadas pastillas de freno desgastadas. Esto suele aparecer cuando el material de fricción se agota y aparece un indicador metálico que roza el disco y genera el chirrido característico. Por otro lado, una pastilla de mala calidad o que esté demasiado dura puede provocar el ruido tras no adaptarse bien al disco. Asimismo, la suciedad y el polvo en el sistema de frenos puede ser otro de los peores enemigos del sistema, pues podría provocar este chirrido por una fricción irregular.

La falta de lubricación en sus componentes es otra de las causas por las que suele aparecer estos chirridos, al igual que unos discos de freno desgastados o deformados con surcos, lo que suele provocar que la pastilla no se asiente de forma correcta y se produzca dicho ruido. Por otro lado, también habría que mencionar los cambios de temperatura o la humedad del ambiente, pues el óxido superficial temporal podrían generar estos ruidos. Por último, y no menos importante, el hecho de realizar un montaje incorrecto del sistema de frenos, es decir, una instalación mal hecha o un elemento mal colocado pueden causar estas vibraciones y ruidos.

Cómo evitar el chirrido al frenar

¿Cómo podemos evitar que aparezcan estos ruidos? Pues bien, tal y como mencionamos líneas atrás, haciendo una serie de revisiones diarias y sustituir aquellos elementos o estén a punto de romperse. En primer lugar, realizar una revisión periódica y sustituir estas piezas a tiempo antes de romperse es vital, sobre todo para conseguir mantenerlas en buen estado y que las desgastadas generen este tipo de ruidos.

A su vez, también es importante elegir pastillas de calidad, que usen materiales compatibles con el tipo de conducción y con los discos para reducir estas vibraciones o chirridos. Limpiar de forma periódica el sistema de frenos es otra de las claves para eliminar el polvo y suciedad y disminuir la fricción irregular, lo que provocaría estos ruidos. Además, es importante lubricar bien estas piezas y puntos de contactos donde se genera cierta fricción.

Por otro lado, es vital mantener los discos en buen estado, revisar su desgaste, si posee alguna deformación y sustituirlos en caso de que fuera necesario, además de realizar un buen montaje del mismo para evitar vibraciones inusuales. Por último, no nos podemos olvidar de hacer un asentamiento correcto de las nuevas pastillas y seguir con las recomendaciones oportunas para lograr un buen funcionamiento.

Cómo quitar el chirrido de los frenos

Inspeccionar el estado de las pastillas y comprobar si están gastadas o con deformaciones. Si lo están, debes sustituirlas para que desaparezcan los sonidos extraños.

el estado de las pastillas y comprobar si están gastadas o con deformaciones. Si lo están, debes sustituirlas para que desaparezcan los sonidos extraños. Revisar los discos de freno para verificar que siguen aptos o en mal estado y cambiarlos si fuera necesario, tal y como ocurre con las pastillas.

los discos de freno para verificar que siguen aptos o en mal estado y cambiarlos si fuera necesario, tal y como ocurre con las pastillas. Limpiar el sistema de frenos para eliminar por completo la acumulación de polvo, suciedad u óxido que pueda generar o provocar ruidos.

para eliminar por completo la acumulación de polvo, suciedad u óxido que pueda generar o provocar ruidos. Lubricar estos elementos de forma adecuada para evitar que las zonas de fricción en el frenado puedan deformarse.

de forma adecuada para evitar que las zonas de fricción en el frenado puedan deformarse. Comprobar la instalación de clips y placas antivibración

de clips y placas antivibración Sustituir pastillas por compuestos más adecuados

por compuestos más adecuados Realizar un asentamiento correcto.