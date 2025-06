Qué es la Carta Verde del coche: cómo sacarla y dónde hace falta

La Carta Verde del coche, también conocida como Certificado Internacional de Seguro de Automóvil, es un documento que acredita que el vehículo tiene un seguro de responsabilidad civil válido en el extranjero por si el conductor en cuestión tiene algún problema relacionado con el tráfico. ¿Para qué sirve?

#TestDGT Si ha dormido mal o no ha dormido lo suficiente debe tener en cuenta que…

A. conducir por autovía durante horas impide la aparición del sueño.

B. no se encuentra en perfectas condiciones para conducir.

C. una taza de café elimina la fatiga y le ayuda a concentrarse. pic.twitter.com/1hHS4LUj6Y

— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) June 3, 2025