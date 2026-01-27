Okgreen COCHES

Qué es la biela de un coche: para qué sirve, cómo se cambia y cuánto cuesta arreglarla

Los vehículos cuentan con un sinfín de piezas capaces de realizar diferentes funciones y lograr el buen funcionamiento del vehículo. A continuación, en las siguientes líneas os vamos a detallar qué es una biela del coche, dónde está colocada, sus diferentes objetivos, el precio de sustitución y cómo cambiarla paso a paso, entre otros detalles.

Qué es la biela de un coche

La biela de un coche es una pieza fundamental y vital del motor que conecta el pistón con el cigüeñal. ¿Cuál es su principal función? Pues bien, el objetivo de la misma es transmitir el movimiento lineal del pistón, que sube y baja dentro del cilindro durante la combustión, y transformarlo en un movimiento rotatorio en el propio cigüeñal, que es finalmente el que va a generar la potencia y mueva el automóvil. Esta pieza, a priori, debe ser muy resistente para soportar las altas temperaturas y grandes fuerzas del motor.

Dónde está colocada

Para aquellos que desconozcan en qué posición está colocada la biela del coche… se encuentra en el bloque del motor y está situada concretamente entre el cigüeñal y el pistón. Cabe destacar que está unida por un extremo al pistón, que se moverá dentro del cilindro, y por otro extremo al cigüeñal, que girará al mismo tiempo. Al estar colocado en el interior del motor, este elemento no es visible lógicamente desde el exterior y funciona sumergido en aceite para reducir la fricción y el desgaste durante el funcionamiento del motor.

Precio y cuánto cuesta arreglar

Antes de nada, cabe destacar que para arreglar una biela del coche lo recomendable es acudir a un taller mecánico profesional, y no hacerlo por cuenta propia. A partir de ahí, es importante dejar claro que sustituir o arreglar esta pieza suele ser muy caro. ¿Por qué? Pues porque hay que desmontar la gran parte del motor y, por lo tanto, el coste de mano de obra crece significativamente.

En cuanto al precio de la pieza en cuestión, una individual suele costar entre 60 y 300 euros, dependiendo del modelo y marca del coche. Si acudes a un taller mecánico, esta cifra suele aumentar muchísimo, pues oscilará entre los 1.400 euros y los 2.500 euros, o incluso más si se trata de bielas de un motor de cuatro cilindros o si hay más daños.

Tal y como hemos destacado líneas atrás, no es común ni recomendable intentar esta reparación por separado a menos que tengas herramientas y una experiencia previa avanzada, porque abrir y volver a montar un motor completo es muy difícil y podría causar daños graves si se ejecuta siguiendo unos pasos erróneos.

Cómo cambiar la biela del coche de forma correcta: paso a paso

No obstante, si decides optar por cambiar la biela del coche en el garaje de tu propia casa, a continuación os vamos a dejar unos tips y pasos a seguir para que sustituyas esta pieza de la. mejor forma posible. En primer lugar, desconectaremos la batería y vaciaremos los líquidos del motor, es decir, aceite y refrigerante para trabajar con seguridad.

En segundo lugar, desmontaremos el motor o, como mínimo, retiraremos el cárter, la culata y otros componentes necesarios para acceder al interior del mismo. Luego, retiraremos el pistón y la biela dañada quitando la tapa de la biela en el cigüeñal y empujando el pistón hacia fuera del cilindro. A continuación, comprobaremos el estado del cigüeñal y los cojinetes, pues un fallo de la biela podría provocar fallos en el resto de elementos.

Instalaremos la nueva pieza montándola correctamente al pistón y al cigüeñal y respetando en todos los casos la orientación pares de apriete por el fabricante. Por último, volveremos a montar el motor con todos y cada uno de sus elementos, rellenaremos los líquidos, conectaremos nuevamente la batería y comprobaremos que el motor arranca con normalidad. 

