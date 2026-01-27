Qué es la biela de un coche: para qué sirve, cómo se cambia y cuánto cuesta arreglarla

Precio y cuánto cuesta arreglar

Antes de nada, cabe destacar que para arreglar una biela del coche lo recomendable es acudir a un taller mecánico profesional, y no hacerlo por cuenta propia. A partir de ahí, es importante dejar claro que sustituir o arreglar esta pieza suele ser muy caro. ¿Por qué? Pues porque hay que desmontar la gran parte del motor y, por lo tanto, el coste de mano de obra crece significativamente.

En cuanto al precio de la pieza en cuestión, una individual suele costar entre 60 y 300 euros, dependiendo del modelo y marca del coche. Si acudes a un taller mecánico, esta cifra suele aumentar muchísimo, pues oscilará entre los 1.400 euros y los 2.500 euros, o incluso más si se trata de bielas de un motor de cuatro cilindros o si hay más daños.

Tal y como hemos destacado líneas atrás, no es común ni recomendable intentar esta reparación por separado a menos que tengas herramientas y una experiencia previa avanzada, porque abrir y volver a montar un motor completo es muy difícil y podría causar daños graves si se ejecuta siguiendo unos pasos erróneos.

Cómo cambiar la biela del coche de forma correcta: paso a paso

No obstante, si decides optar por cambiar la biela del coche en el garaje de tu propia casa, a continuación os vamos a dejar unos tips y pasos a seguir para que sustituyas esta pieza de la. mejor forma posible. En primer lugar, desconectaremos la batería y vaciaremos los líquidos del motor, es decir, aceite y refrigerante para trabajar con seguridad.

En segundo lugar, desmontaremos el motor o, como mínimo, retiraremos el cárter, la culata y otros componentes necesarios para acceder al interior del mismo. Luego, retiraremos el pistón y la biela dañada quitando la tapa de la biela en el cigüeñal y empujando el pistón hacia fuera del cilindro. A continuación, comprobaremos el estado del cigüeñal y los cojinetes, pues un fallo de la biela podría provocar fallos en el resto de elementos.

Instalaremos la nueva pieza montándola correctamente al pistón y al cigüeñal y respetando en todos los casos la orientación pares de apriete por el fabricante. Por último, volveremos a montar el motor con todos y cada uno de sus elementos, rellenaremos los líquidos, conectaremos nuevamente la batería y comprobaremos que el motor arranca con normalidad.