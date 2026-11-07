El mercado europeo de turismo cerraría 2026 con 13,81 millones de matriculaciones, lo que se traduce en un 4,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. No obstante, la previsión combina el crecimiento acumulado hasta septiembre con una caída interanual cercana al 3% durante los últimos cuatro meses del año, que moderaría la recuperación del conjunto del 2026 por el impacto de las tensiones geopolíticas, la entrada de nuevos competidores y los cambios regulatorios de Bruselas.

Así lo revela un informe de PwC Autofacts, recogido por la patronal de los concesionarios Faconauto, en el que confirman que la mejora anual prevista para 2026 todavía dejaría al mercado lejos del volumen anterior a la pandemia. Las matriculaciones de coches en Europa registrarán un retroceso cercano al 14% en comparación con el mismo periodo de 2019, en el que se comercializaron 15,99 millones de automóviles en el Viejo Continente, lo que supone una diferencia de 2,18 millones de operaciones.

Frenazo del mercado europeo del automóvil

La distancia tampoco es igual en todos los países. En el acumulado hasta septiembre, Francia se situó un 25% por debajo de las matriculaciones de 2019 y Alemania, un 19%. Italia mantuvo una diferencia del 14% y España, del 13%, mientras que Reino Unido quedó un 7% por debajo, según la tabla de seguimiento de PwC. Unos datos que evidencian que Europa aún no se ha recuperado de los efectos derivados de la pandemia, a lo que hay que sumar los desafíos actuales.

Respecto a 2025, todos esos mercados crecieron durante los nueve primeros meses de 2026. Reino Unido encabezó el avance con un 10%, seguido de Italia, con un 9%; España, con un 7%; Alemania, con un 5%; y Francia, con un 4%.

PwC contempla un escenario favorable de 13,98 millones de matriculaciones, con un incremento anual del 5,3 %, y otro desfavorable de 13,58 millones, un 2,3% más. Los tres escenarios arrojan crecimiento anual, aunque la diferencia entre los extremos alcanza la comercialización de cerca de 400.000 turismos. Su evolución depende del comportamiento de la demanda durante los últimos meses del ejercicio.

Caída de las ventas en el cuarto trimestre

La mayor divergencia aparece precisamente en el cuarto trimestre del año. El escenario favorable prevé un aumento interanual del 2,3%, frente al descenso del 2,7% de la hipótesis central y a la caída del 9,5% de la desfavorable. El crecimiento ya acumulado permite que incluso esta última alternativa mantenga un resultado anual positivo de las matriculaciones.

En el conjunto de los mercados incluidos en su previsión global, PwC proyecta una disminución de las matriculaciones del 3,5% en 2026. Europa presenta una trayectoria más favorable dentro de un ejercicio condicionado por el deterioro del mercado chino.

Ante esta situación, Manuel Díaz Delgado, socio responsable de Automoción en PwC, explica que «el sector de automoción está entrando en una nueva etapa en la que la electrificación, el software y los datos redefinirán tanto el vehículo como el modelo de negocio». «Para competir, las compañías tendrán que diversificar sus fuentes de ingresos, acercarse a nuevos clientes y acelerar el desarrollo de capacidades tecnológicas en los mercados con mayor potencial de crecimiento», ha concluido.