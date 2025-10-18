Los conductores en España sufren el aumento del precio de sus seguros de coche. En pleno aumento del precio de los vehículos nuevos en el mercado español, las pólizas de todo riesgo sin franquicia se mantienen disparadas en el tercer trimestre del año tras registrar un incremento del 30% en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar una prima media superior a los 3.000 euros.

Así lo confirman los datos del Índice de precios del seguro de coche elaborado por Kelisto.es, a los que ha tenido acceso este diario, que refleja un alza del precio de los seguros de coche del 13% en el tercer trimestre de 2025, en comparación con el tercer trimestre del año anterior, alcanzando una prima media de 1.005,62 euros, hasta situarse en máximos históricos.

Precio de los seguros de coche en España

La modalidad de terceros ampliado, la más contratada por los conductores españoles y de coberturas medias, baja de precio en un 6,09% en tasa interanual, colocándose en los 527,18 euros frente a los 561 de 2024. Por el contrario, la modalidad de todo riesgo sin franquicia se mantiene disparada, con un aumento interanual de precio del 26,72% y una prima media de 3.251 euros.

Entre modalidades, se observan muchas diferencias. Por ejemplo, el seguro a terceros, el más básico, se encarece un 12% por segundo trimestre consecutivo, pasando de una prima media de 442 euros a otra de casi 500 euros. Mientras que el todo riesgo sigue con su escalada histórica con un aumento de 685 euros anuales.

La tendencia se atenúa en el caso de la evolución intertrimestral. Los seguros de coche a terceros y terceros ampliado se mantienen prácticamente igual con una caída en el precio que, en ambos casos, no supera el 1%. Mientras que el todo riesgo vuelve a subir de costes, en esta ocasión algo más de un 3%.

Con respecto a la evolución mes a mes del tercer trimestre del año, agosto de 2025 fue el mes que más incrementos de costes registró, con una media del 2,75%. El seguro todo riesgo se encareció este mes casi un 5%, mientras que durante el resto de meses no superó el 2% de incremento.

Factura total: 110 euros más

De media, los españoles gastaron 110 euros más al año en los seguros de coche en el tercer trimestre de 2025 como consecuencia de la subida de precios experimentada en comparación con el mismo periodo de 2024.

Tanto es así que, según datos de la patronal Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), a los que ha tenido acceso OKDIARIO, cerca del 80% de los hogares en España cuenta con una póliza de este tipo y el sobrecoste de esta subida para el total de los conductores alcanza los 1.630 millones de euros.