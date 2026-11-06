Peugeot refuerza su competitividad en España con una profunda evolución de sus modelos al incorporar hasta 2.160 euros de equipamiento adicional con un incremento de precio muy inferior a su valor real. La iniciativa del fabricante automovilístico francés, bajo el nombre Peugeot Recharge, refuerza el atractivo de toda la gama mediante la incorporación de nuevos equipamientos de serie, más servicios conectados y una nueva estructura de gama más simple y comprensible para los clientes.

De este modo, Peugeot busca responder a una de sus fortalezas históricas: ofrecer un excelente equilibrio entre diseño, calidad, tecnología y precio. El objetivo es transformar esa percepción positiva en ventajas concretas, elevando el nivel de equipamiento de las principales versiones de la gama y mejorando significativamente su competitividad en el mercado español.

Así, todos los modelos de la gama de turismos de la marca, desde el 208 hasta el 5008, que se vendan a partir del 1 de octubre de 2026 se beneficiarán de una mejora significativa de su equipamiento de serie. Esta iniciativa se centra especialmente en el núcleo de la gama: los acabados Allure y GT dan paso a las versiones Allure Plus y GT Plus, con un mayor nivel de equipamiento de confort, seguridad y nuevas tecnologías.

En cuanto a la gama SUV de la firma del león, los Peugeot 3008 y 5008 incorporan importantes mejoras de equipamiento en sus acabados superiores y, adicionalmente, recibirán un nuevo acabado de entrada de gama Style, con un precio más competitivo.

No sólo eso. Peugeot también mejora su oferta de servicios conectados en toda la gama, independientemente del acabado. Para los vehículos equipados con navegador, de serie o como opción, la suscripción a Peugeot Connect PLUS está incluida en la compra durante 4 años. Todo ello se suma a la garantía Peugeot Care de hasta 8 años con la que ya cuentan todos los vehículos de la marca.

Peugeot 208

El Peugeot 208 incorpora los nuevos acabados Allure Plus, GT Plus y GT Exclusive. El primero sustituye al Allure y añade cámara trasera de aparcamiento y acceso y arranque manos libres. En las versiones con motor Turbo 100, también incluye una consola central alta con freno de mano eléctrico.

Por su parte, el GT Plus reemplaza al GT y amplía su equipamiento con navegación conectada, cuatro años de servicios PEUGEOT Connect Plus y cargador inalámbrico para el teléfono móvil. Además, incorpora control de crucero adaptativo ACC30 en la versión Turbo 100, mientras que las variantes híbrida y eléctrica cuentan con control de crucero Stop & Go y Lane Positioning Assist.

En el nivel más alto, el GT Exclusive suma a su dotación de serie el techo bitono Black Diamond en color negro perla y cuatro años de servicios PEUGEOT Connect Plus.

Peugeot 2008

El Peugeot 2008 también recibe los acabados Allure Plus, GT Plus y GT Exclusive. El Allure Plus sustituye al Allure y añade cámara trasera de aparcamiento y acceso y arranque manos libres.

El GT Plus, que reemplaza al GT, incorpora navegación conectada, cuatro años de PEUGEOT Connect Plus, cargador inalámbrico para smartphone y control de crucero Stop & Go con Lane Positioning Assist. Por último, el GT Exclusive amplía su equipamiento de serie con cuatro años del servicio Peugeot Connect Plus.

Peugeot 308

En el Peugeot 308, el nuevo Allure Plus incorpora acceso manos libres, sensores de aparcamiento delanteros y navegación con i-Toggles virtuales personalizables. También añade cuatro años de Peugeot Connect Plus, ajuste lumbar para el asiento del conductor y cargador inalámbrico para smartphone.

El GT Plus sustituye al anterior GT y refuerza el apartado de asistentes a la conducción con control de crucero adaptativo con función Stop & Go, Lane Positioning Assist, control de tráfico trasero transversal y Lane Change Assist. A estos elementos se suman cuatro años de servicios PEUGEOT Connect y un cargador inalámbrico para el teléfono móvil.

El GT Exclusive, por su parte, incorpora cuatro años de Peugeot Connect y cargador inalámbrico para smartphone.

Peugeot 408

La actualización del Peugeot 408 contempla el acabado Allure Plus, que sustituye al Allure y añade llantas de aleación de 19 pulgadas en las versiones híbridas, sensores de aparcamiento delanteros y navegación conectada. También incluye i-Toggles personalizables, ajuste lumbar del asiento del conductor y cargador inalámbrico para smartphone. La dotación se completa con cuatro años de servicios Peugeot Connect Plus.

El GT Plus reemplaza al GT y suma nuevos sistemas de asistencia, entre ellos asistente de cambio de carril, control de ángulo muerto y alerta de tráfico trasero. Además, incorpora cargador inalámbrico para smartphone y cuatro años de Peugeot Connect Plus.

Peugeot 3008

El Peugeot 3008 estrena el acabado Style como nueva versión de acceso a la gama. Su equipamiento de serie incluye faros Peugeot ECO LED, firma lumínica de tres garras, sensores de aparcamiento traseros y sistema VisioPark 180º. También dispone de control de crucero y limitador de velocidad, climatizador automático bizona, arranque por botón y retrovisores exteriores calefactables.

El acabado Allure Plus sustituye al Allure y añade radar de aparcamiento delantero, navegación conectada, Peugeot i-Cockpit panorámico de 21 pulgadas y i-Toggles. Su equipamiento se completa con cuatro años de servicios conectados, faros ECO LED, control de crucero adaptativo y cargador inalámbrico para smartphone.

Por encima se sitúa el GT Plus, que reemplaza al GT e incorpora Highway Assist 1.0, asistente de cambio de carril, control de ángulo muerto, alerta de tráfico trasero y cargador inalámbrico para el teléfono móvil.

Peugeot 5008

El Peugeot 5008 también actualiza su oferta de acabados. El Allure Plus sustituye al Allure y añade radar de aparcamiento delantero, navegación conectada y Peugeot i-Cockpit panorámico de 21 pulgadas. Además, incorpora faros Full LED, control de crucero adaptativo, cargador inalámbrico para smartphone y barras de techo.

El GT Plus, por su parte, reemplaza al GT y amplía la dotación con Highway Assist 1.0, asistente de cambio de carril, control de ángulo muerto, alerta de tráfico trasero y cargador inalámbrico para smartphone.