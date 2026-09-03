Pedro Bastida, mecánico, tiene claro el coche que será el más vendido de España: «Nadie ofrece tanto por tan poco dinero»

El mercado de turismos muestra una evolución positiva, alcanzando las 68.544 matriculaciones en agosto, lo que supone un crecimiento del 11,8% respecto al mismo mes del año anterior. Pese a tratarse de un periodo caracterizado por las vacaciones, las ventas se han visto impulsadas por el buen comportamiento de los vehículos electrificados. Con este resultado, agosto se convierte en el mejor mes en matriculaciones desde 2019.

Respecto a las matriculaciones de turismos electrificados (BEV+PHEV), en agosto se han contabilizado 18.967 nuevas unidades, un 27% más que hace un año, alcanzando una cuota del 27,7% sobre el total del mercado mensual. En los ocho primeros meses del año, las ventas de estos vehículos suman 185.340 unidades, lo que supone un incremento del 34,1% interanual. De esta forma, los electrificados representan ya el 22,6% del mercado en lo que va de año, cinco puntos porcentuales por encima de la cuota registrada en 2025.

Éste podría ser el coche más vendido en España

Pedro, un mecánico conocido en redes sociales como @itvdeltiktok, ha compartido un vídeo que no ha tardado en hacerse viral. «Éste va a ser el coche más vendido de España con diferencia porque nadie te va a ofrecer más por menos», comienza explicando. A continuación, mientras enseña diferentes elementos del vehículo, señala: «Estamos hablando de un coche que puede ser 4×4, automático e incluso puede tener hibridación. Mirad la calidad de fabricación que tiene, el precio es irrisorio y estéticamente esta nueva versión está chulísima tanto por fuera como por dentro».

El mecánico hace especial hincapié en la fiabilidad de sus propulsores y en la evolución que ha experimentado el vehículo en la nueva generación: «prácticamente es un Renault, pero tiene una estética brutal en esta nueva versión y las motorizaciones son sobradamente conocidas y súper fiables», asegura. Precisamente, la tercera generación de este modelo ha llegado con como uno de los SUV con mejor relación calidad-precio, ya que incorpora novedades muy interesantes en materia de diseño, tecnología y equipamiento.

Se trata del Dacia Duster, que amplía su gama con una nueva mecánica bicombustible que combina GLP y gasolina, asociada a una caja de cambios automática de doble embrague y seis velocidades. A esta propuesta se suma un motor de gasolina mild-hybrid de 140 CV situado en la parte delantera, acompañado por un propulsor eléctrico trasero de 31 CV, una combinación que aporta mayor versatilidad, un consumo más contenido y un buen nivel de prestaciones.

«Duster cuenta con una altura al suelo de hasta 217 mm, un ángulo de ataque superior a 30° con una transmisión 4×4, materiales antiarañazos y una excelente capacidad para superar obstáculos. Totalmente fiel a su ADN de SUV», detalla la marca.

El Dacia Duster 4×4 tiene un precio de partida de 26.090 euros en el acabado Expression, una versión que incorpora de serie elementos como iluminación LED, llantas de 17 pulgadas, pantalla táctil de 10,1 pulgadas, instrumentación digital de 7 pulgadas, climatizador automático y cámara posterior, entre otros elementos. Por encima aparece el acabado Extreme, que añade faros Full LED, tapicería TEP y lunas traseras oscurecidas, con un precio inicial de 27.590 euros.

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Características técnicas

El Dacia Duster Essential Eco-G 120 incorpora un motor de 120 CV asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades. Esta mecánica bicombustible funciona tanto con gasolina como con GLP y cuenta con una cilindrada de 1.199 cm³. El modelo dispone de etiqueta medioambiental ECO y homologa un consumo mixto de 6,0 l/100 km en gasolina y 7,5 l/100 km cuando funciona con GLP.

En materia de conducción, el Duster incluye luces diurnas LED, sistema ECO Mode con Stop&Start e indicador de cambio de marcha, encendido automático de luces y ayuda al arranque en pendiente. En el apartado de confort, cuenta con tres reposacabezas traseros, cierre centralizado y una llave con dos botones. El volante Soft Feel puede regularse tanto en altura como en profundidad, mientras que el asiento del conductor permite ajustar su altura.

Respecto al diseño exterior, el Duster Essential dispone de barras de techo longitudinales y paragolpes en el mismo color de la carrocería. Los retrovisores exteriores son negros, cuentan con regulación eléctrica y disponen de función antiescarcha.

En cuando a la seguridad, el equipamiento incluye airbags laterales, delanteros y de cortina, además de airbags frontales para conductor y pasajero y la posibilidad de desconectar el del acompañante. También dispone de ABS, asistente de mantenimiento de carril, sistema avanzado de frenado de emergencia, alerta visual de frenado de emergencia y alerta de distancia de seguridad.

A todo ello se suman el regulador-limitador de velocidad, la alerta de presión de neumáticos, el asistente de velocidad con reconocimiento de señales de tráfico, la detección de fatiga mediante reconocimiento facial y el sistema My Safety. El vehículo incorpora además llamada de emergencia SOS, alerta de olvido del cinturón y fijaciones ISOFIX para las plazas laterales traseras.

«En su versión 4×4, Duster te permitirá afrontar todas las situaciones en un abrir y cerrar de ojos gracias a su nuevo selector de modos de conducción».