Madrid se convertirá del 7 al 10 de septiembre en el escaparate de la moda española de autor con una nueva edición de Omoda Madrid es Moda. En este contexto, el Omoda 7 SHS híbrido enchufable formará parte del evento inaugural que se celebrará en los Jardines de Sabatini, frente al Palacio Real, reforzando la apuesta de la marca por el diseño, la creatividad y el talento español.

La marca, patrocinadora principal de Omoda Madrid es Moda desde el pasado mes de marzo, da así continuidad a una colaboración que conecta automoción y moda desde una sensibilidad compartida por el diseño, la identidad y la atención al detalle. La plataforma, que se celebra dos veces al año, celebrará su convocatoria de septiembre del 7 al 10 de septiembre bajo el concepto #fandelamodaespañola, que pone en valor el talento de la moda española y el vínculo entre diseñadores, artesanos, oficios tradicionales y público.

Para Omoda, la moda representa un territorio para expresar una de las señas de identidad de la compañía: su apuesta por el diseño como elemento diferencial. Igual que ocurre con una colección, un automóvil construye su personalidad a través de las formas, las proporciones, los materiales y cada uno de los detalles que lo componen.

Omoda 7 SHS híbrido enchufable

El Omoda 7 SHS híbrido enchufable llevará esta filosofía a los Jardines de Sabatini de Madrid. Durante el desfile inaugural, estará situado en las escaleras, frente al Palacio Real, integrándose en la puesta en escena. Este modelo comparte con la moda una misma manera de entender la creación: la búsqueda de una identidad propia y el cuidado de cada elemento que forma parte del resultado final. Esta conexión entre moda y automoción resulta especialmente relevante en el caso del Omoda 7 SHS híbrido enchufable, cuyo diseño fue desarrollado mediante un proceso de cocreación con usuarios de la marca, incorporando sus preferencias y expectativas a la configuración final del vehículo.

Como las creaciones que desfilan en Omoda Madrid es Moda, el Omoda 7 SHS híbrido enchufable combina estética, innovación y funcionalidad. Su diseño incorpora detalles diferenciales como la pantalla deslizante de 15,6 pulgadas, una solución tecnológica que refuerza el carácter vanguardista del modelo, mientras que su tecnología SHS (Super Hybrid System) le permite superar los 1.200 kilómetros de autonomía combinada y hasta 92 kilómetros en modo 100% eléctrico. Una propuesta pensada para moverse con soltura tanto por la ciudad gracias a su distintivo ambiental Cero Emisiones como en los viajes de larga distancia.

Para Omoda, esta colaboración supone seguir estrechando vínculos con las marcas españolas de moda de autor y con el talento creativo de Madrid. Una apuesta que va más allá de una presencia puntual y que refleja la voluntad de la compañía de formar parte de los códigos culturales de las ciudades en las que está presente.