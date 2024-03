Es odioso: el esperado consejo de la DGT para que no se te hiele el limpiaparabrisas

La DGT reveló el secreto para evitar el que se tenga hielo en el parabrisas del coche. Hablamos de una entidad que lo que hace es velar por la seguridad de los españoles en nuestras carreteras.

De cara a realizar su trabajo de manera adecuada, se hicieron hace unos años algunas normas para que se cumpliesen cada vez que se va a coger el coche: guardar el límite de velocidad en la zona que circulemos, no circular bajo los efectos del alcohol o que llevemos el cinturón de seguridad puesto.

A pesar de todas estas normas, son muchos los conductores que van a recibir multas de carácter económico, así como retiradas de puntos por saltarse las normas que establecen las leyes.

Todos sabemos que la DGT cada cierto tiempo pone en marcha una serie de campañas de cara a concienciar a los españoles de los riesgos que pueden sufrir las personas cuando se ponen al volante y de estos acompañantes que van en los vehículos.

Eso sí, el problema es que algunas veces no tienen el efecto que la DGT busca. En este sentido, el ministro del Interior, Grande Marlaska, lo que hizo fue presentar el balance provisional de accidentes en 2023.

Este año se produjeron 1.048 siniestros mortales, donde más de 1.100 personas murieron y 4.495 personas fueron ingresadas debido a heridas.

Otra de las funciones que hace la DGT es la de emitir recomendaciones antes de tomar el coche. No son solo los riesgos que tiene tomar el coche, hay otra serie de factores externos que afectan directamente a la conducción.

Hablamos del hielo, puesto que los fenómenos meteorológicos siempre van a acabar afectando de alguna forma al ponernos al volante.

La DGT, en estos días de bajas temperaturas, nos avisa de que puede haber capas de hielo que terminen impidiendo la visibilidad necesaria para conducir con la debida seguridad.

La explicación de tráfico para evitar que se acumule hielo en el parabrisas

Si tu coche pasa las noches en el exterior, lo más fácil para no contar con un parabrisas helado por las mañanas es cubrir el cristal con un cartón o una manta, los cuales pueden mantenerse sujetos con las puertas delanteras o los brazos de los limpiaparabrisas.

Así vamos a evitar que la luna pueda cubrirse de hielo o que las escobillas se queden adheridas al cristal.

Si el hielo está en el cristal del coche, lo mejor, según la DGT es arrancar el coche y presionar el botón de desempaño de la luna delantera y trasera, en el caso de que sea preciso.

El aire se tiene que dirigirse hacia al parabrisas y la temperatura se va a tener que regular de cara a poder evitar un cambio de temperatura directo en el cristal.

Se puede usar algún producto descongelante

En la DGT abren la puerta a la utilización de productos descongelantes. De igual forma, se puede proceder a rociar el parabrisas mediante alcohol cuando la capa de hielo no vaya a ser demasiado gruesa.

De no ser así, se va a tener que usar una rasqueta para proceder a su eliminación. Con ella se rascará, pero cuando no tengamos una cerca, es posible usar una tarjeta o carnet. Lo que no se tiene nunca que hacer es con un instrumento metálico u otros materiales que puedan acabar por arañar el cristal.

Cuando se elimine el hielo, se debe accionar el limpiaparabrisas y proceder a ir despegando las escobillas del cristal para que quede la luna completamente limpia.

Es fundamental también el que se quite el hielo de los faros. La DGT nos comenta que va a ser necesario siempre que las escobillas estén en óptimo estado, para que así hagan un barrido perfecto y se rellene el depósito del limpiaparabrisas con un líquido limpiador que cuente con anticongelante para evitar que los manguitos se acaben por obstruir con las bajas temperaturas.

Unos consejos que pueden impedir que pases un mal rato

Con estos consejos que nos da la DGT es posible que podamos tener una mayor capacidad de reacción, algo que es bastante importante cuando llega el mal tiempo y parece que es complicado sacar el coche desde donde se encuentra.

Las nevadas son muy bonitas en televisión, pero a la hora de la verdad, en especial cuando no estamos muy acostumbrados, son complejas de afrontar. Por todo ello, creemos que es importante leer con atención los consejos que os hemos dado y preguntar a vuestros familiares o amigos que tengan experiencia en salir con bien de este tipo de situaciones.

Estamos seguros de que con todo lo que os hemos comentado vais a poder salir sin ningún problema de este tipo de situaciones climatológicas, que todos los años llegan y que hacen necesario el estar preparados.

El cambio climático cada vez nos afecta más y esto hay que tenerlo en cuenta.