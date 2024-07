Nuevos cambios en la ITV: estos son los requisitos para aprobarla a partir de julio

Existen unos cambios que se van a producir en la ITV, donde ahora se examinarán hasta 10 sistemas de ayuda para el conductor. Todos los años, son miles los vehículos que tienen que pasar la ITV, un proceso que lo que hace es comprobar si el coche en cuestión se encuentra en unas condiciones realmente adecuadas para poder circular. De la misma forma también constatamos que el proceso también de pasotismo respecto a esto aumenta. Hay un 34% de coches que tendrá que haber pasado la ITV el año pasado y que no lo hizo. Un dato que sigue creciendo a un ritmo de un 1% anualmente en los últimos años. Estamos ante unos datos bastantes preocupantes, porque lo cierto es que conforme más coches vayan a circular con la ITV en regla, más seguridad se producirá en nuestras carreteras.

Hablamos que un 10% de todo el parque de automóviles español carece de la ITV vigente y que hay unos tres millones de automóviles que no tiene la ITV en regla. Todo esto puede acabar con grandes multas para los conductores.

Cambios en la ITV

Desde Bruselas en estos últimos años se han producido bastantes solicitudes para poder afrontar dicho problema. El sector de las ITV lo que ha hecho es instar a que se realicen los cambios con rapidez de cara a que se reduzcan los porcentajes y de que mejore la seguridad vial. El caso es que desde el 6 de junio la ITV pasa a ser todavía más minuciosa. Desde esa fecha, todo coche nuevo tendrá que venir con una serie sistemas de ayuda para el conductor de cara a poder aprobar la Inspección Técnica de Vehículos. Vamos con ellos: 1. Asistente de velocidad Inteligente, 2. Cámara trasera equipada con detección del tráfico cruzado, 3. Alerta de cambio involuntario de carril, 4. Advertencia de somnolencia y pérdida de atención, 5. Alcoholímetro-antiarranque, 7. Frenado de emergencia con protección especial a los usuarios vulnerables en la vía pública. 8. Registrador de datos, 9- Alerta de abrochado de cinturón para las plazas traseras, 10. Control de crucero adaptativo, 10. Sistema para el control de la presión de los neumáticos

En la nueva ley europea que ha entrado en vigor se ha exigido que los vehículos que se compren nuevos tengan dispongan de esta clase de sistemas de ayuda para el conductor de cara a que se reduzcan las probabilidades de sufrir un accidente y también de que mejore la seguridad en las carreteras.

Es el mismo Parlamento Europeo el que se ha encargado de emitir un informe que dice que de aquí a 18 años, en el futuro es posible que se puedan evitar del orden de hasta 25.000 muertos y hasta 140.000 heridos de gravedad.

No olvidemos que también merece la pena añadir que los fabricantes deben facilitar el acceso a que se comprueben esta clase de sistemas.

Sobre estos temas, el director gerente de la ACECA-ITV, Guillermo Maz, ha sugerido que se cree también una plataforma electrónica, de la que puede ser responsable la UE o cada uno de los estados, donde se puedan introducir los datos de los coches para que se realice la inspección de los coches definidos y estandarizados. Por todo ello, si cuentas con un coche que sea nuevo o lo has adquirido hace poco, deberá estar bien equipado y en condiciones buenas con estos sistemas de seguridad.

Unas modificaciones necesarias

Creemos que todas estas modificaciones es lógico que se produzcan, puesto que cada vez los vehículos afrontan un número mayor de equipaciones tecnológicas que hacen necesario que en la ITV estén atentos a todos estos temas.

De esta manera se podrá estar seguros de que funcionan de manera adecuada, puesto que de nada vale tenerlas y que luego no presten su servicio bien.

Este tipo de novedades las vamos a seguir viendo en los años venideros, pues aparecerán más ayudas al conductor y casi seguro que la Inteligencia Artificial va a tener mucho que ver en todos estos temas, puesto que el aumento de capacidad y de posibilidades de la misma ha crecido en estos últimos tiempos de manera exponencial.

Lo más importante es que no te olvides de pasar la ITV cuando corresponda, puesto que así vas a poder tener la seguridad de que tu coche se encuentra en las mejores condiciones, lo que siempre es garantía de no caer en otra serie de problemas y también de que no te vayan a imponer multas, lo que siempre puede acabar siendo un incordio.

Así que ya sabes, nuevas normas y pruebas les esperan a los vehículos a la hora de pasar la ITV. La seguridad de todos los que utilizamos la red viaria está al final en juego y el gran número de tecnologías que se han sumado al sector hace preciso un conciso examen de las mismas. De todos depende cumplir con lo establecido por la DGT.