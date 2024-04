El nuevo test de la DGT que va a poner a prueba tu carnet de conducir: descubre si lo aprobarías

La DGT publicó de manera reciente un test nuevo de conducir en su revista oficial de tal manera que se prueben los conocimientos. Aunque te sacases el carnet de conducir hace décadas, si pensabas que habías visto todo ya en la carretera, el reglamento se va a actualizar de manera constante para poder adaptarse a todas las necesidades de la sociedad.

El año que viene, el organismo aprobó algunas medidas que se dirigieron a solucionar los atascos y situaciones donde la climatología eran adversas y pueden ser de gran utilidad para la vida diaria.

Además, se les deben sumar que se han publicado en estos últimos años noticias que están relacionadas con las nuevas tipologías de transporte como los patinetes eléctricos o unas nuevas señales en las que se advierte que se accede a una ZBE.

Por todo ello, se debe hacer un repaso al reglamento para no quedarse fuera de este y que termines cometiendo una infracción que es posible que te salga bastante cara. Piensa que, como seguro has oído más veces, la ignorancia de la ley no exime del cumplimiento de esta.

¿Vas a poder aprobar a prueba?

Lo que ha hecho la DGT es proponer un test de carácter interactivo el cual se compone de 14 preguntas con tres respuestas posibles cada una. Como solo una es la que es correcta, lo mejor es leer bien el enunciado y que las respuestas podrán evitar todo error que te pueda llevar al suspenso.

¿Qué clase de preguntas es posible encontrarse en dicho test? Algunas hablando de las diferentes señales de tráfico que se pueden encontrar en la carretera, hasta otras que nos pueden preguntar sobre las consecuencias de conducir bajo el efecto de una depresión, por ejemplificarlo.

En el examen teórico de conducir no se pueden tener más de un diez por ciento de fallos. Si tenemos en cuenta que la prueba no cuenta con más de catorce preguntas, el tener dos o más fallos estará considerado como suspenso. Por todo ello, hay que enfrentarse a la prueba y descubrir si se sabe lo bastante como para aprobarla.

Realizar otra serie de test de la DGT

Si quieres hacer más test de este tipo, es posible hacer más en el sitio web de la Dirección General de Tráfico, donde podrás encontrar una serie de cuestionarios que te van a permitir recordar una serie de conceptos, tanto del permiso B de conducir como de otros más específicos en relación con los camiones o los autobuses.

Con este tipo de pruebas es posible refrescar una serie de conceptos antes de que se vuelvan a subir al vehículo y conocer las reglas nuevas que pueden aparecer unas nuevas versiones del código de circulación.

Ya hemos dicho anteriormente que en la cuenta de Twitter de la DGT es posible hacer otra serie de preguntas en las que este organismo lo que busca es ayudar a la sociedad actual a solucionar algunas de las dudas de circulación más habituales.

Muchas de ellas están en relación con las señales de tráfico, ya que, como dicen desde el departamento formativo de PONS Seguridad Vial, siendo una serie de cuestiones complicas de solucionar para el público en general.

¿Cómo se pueden conocer los resultados de los exámenes de la DGT?

Si hiciste alguna de las pruebas de carácter teórico o práctico para la obtención del permiso de conducir, ahora es posible consultar la nota de las pruebas de manera rápida y sencilla.

Cuando sea un examen teórico hecho por ordenador, la nota va a estar disponible para los alumnos, la misma tarde que se haya hecho el examen.

En el caso de que la prueba sea práctica se va a publicar el día después del examen por la tarde.

La Dirección General de Tráfico mantendrá publicados los resultados en los 15 días siguientes a la prueba.

Por Internet, la DGT puede llegar a conocer los resultados de la prueba con solo introducir una serie de datos como:

DNI

Fecha de nacimiento

Tipo de permiso del que se examinó

Fecha del examen

¿Y si se realiza con la app «miDGT»?

Esta app de la Dirección General de Tráfico para móviles y tablets permite la consulta de las notas de los exámenes de conducir, además de información sobre las multas, vehículos, trámites y realizar la solicitud de la cita previa en la Jefatura de Tráfico.

Si se realiza de forma presencial, en la autoescuela es posible consultar todo asunto relacionado. De la misma forma, en las Jefaturas u Oficinas de Tráfico, mediante cita previa.

Aprobaste el examen, ¿ya puedes conducir?

En el caso de que hayas superado la totalidad de las pruebas, vas a poder conducir con un permiso provisional en el periodo de tiempo hasta que termina por llegar el definitivo a tu casa. La autorización de carácter provisional es válida por un periodo de tres meses.