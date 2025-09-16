Ni SUV ni eléctricos: estos son los coches más recomendados para mayores de 65 años con poca movilidad

Hay gente que piensa que los SUV son el vehículo ideal para jubilados, pero hay un tipo de coches todavía mejores. Aunque durante un tiempo se consideron poco fiables, ahora son los más seguros y cómodos.

Por supuesto, hablamos de los vehículos automáticos. Tardaron en asentarse en España, pero ahora son el coche perfecto para los mayores de 65 años, ya que les liberan de preocupaciones y son más cómodos.

Además, con un automático ya no tienes que renunciar a la experiencia de conducir si eres un amante del motor. Los hay de todo tipo, y hasta con modo deportivo.

Por qué los coches automáticos son la mejor opción si tienes problemas de movilidad

La principal ventaja de tener un coche automático es que no hay que preocuparse de cambiar las marchas manualmente. Esto es especialmente importante si tienes problemas como artrosis.

La traducción directa de esto es que la experiencia al volante es mucho más cómoda, sobre todo en la ciudad o en atascos. Es decir, haber perdido un poco de coordinación o fuerza ya no será el detalle que marque la diferencia.

Además, en un coche automático la conducción es más suave. Los tirones o los saltos molestos al cambiar de marcha no existen. La transición entre marchas es tan fluida que apenas se nota, lo que mejora la seguridad y reduce el estrés al volante.

Hace muchos años los coches automáticos consumían más, pero eso ha cambiado. Ahora optimizan al máximo el uso del combustible, por lo que también van a ayudar a estirar tu pensión.

En resumidas cuentas, comprar un coche automático es algo más caro pero vas a amortizarlo. Son más seguros, ahorras gasolina, no tienes que estar pendiente del embrague o las marchas y tus articulaciones lo notan.

Desventajas de comprar un coche automático si eres pensionista

Como todo, también tiene su cara B. El precio es uno de los puntos débiles. Al ser más modernos y complejos, los coches automáticos suelen ser más caros, tanto en la compra como en el mantenimiento. Por eemplo, la reparación de una caja automática, si se estropea, puede salir por un pico.

Otro aspecto a tener en cuenta es que algunos conductores echan de menos el control total del vehículo. Si nunca has llevado un automático, especialmente si tienes cierta edad, te puede costar acostumbrarte.

Con un coche automático, desaparece la sensación de llevar el coche al cien por cien. En todo caso, esto no suele ser un problema para quienes priorizan la comodidad.

Los coches automáticos merecen la pena en la tercera edad

Aunque el precio o la tradición te echen para atrás, la respuesta general es contundente: comprar un coche automático sí merece la pena; especialmente si lo usas por ciudad.

La caja automática puede durar hasta 200.000 kilómetros, una cantidad que te podría llevar mucho tiempo completar. Además, vas a amoritzar la diferencia de precio con el ahorro de combustible.

Si lo que priorizas es tu comodidad al volante y la seguridad, no vas a encontrar una mejor opción. Sobe todo en un momento donde la DGT cada vez se lo pone más difícil a los jubilados.

El único contexto donde podrías no plantearte comprar un automático es si eres un amante de los coches, que no quiere renunciar a ese feeling tan particular al tener el control de la caja de cambios.