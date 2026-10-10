Ni híbrido ni eléctrico: el SUV de menos de 15.000 euros que está llamando la atención por su tamaño, equipamiento y precio ajustado

Livan es una marca relativamente nueva integrada en el grupo chino Geely, el mismo conglomerado automovilístico al que pertenecen fabricantes como Volvo, Lynk & Co y Polestar. Su llegada a España se materializa con el Livan X3 Pro 2024, un SUV de pequeñas dimensiones que aspira a hacerse un hueco entre las opciones más económicas del mercado.

Su precio de partida es de 16.995 euros y cuenta con una garantía de cinco años o 100.000 kilómetros. Por dimensiones, se sitúa en el segmento de los SUV urbanos, con una longitud de apenas cuatro metros, 1,76 metros de anchura y 1,57 metros de altura. Pese a su tamaño compacto, el Livan X3 Pro busca aprovechar el espacio interior y ofrece un maletero de 400 litros de capacidad.

Livan X3 Pro

Fundada el 24 de enero de 2022, LIVAN Auto es una nueva marca perteneciente a Geely Auto Group, especializada en vehículos con sistemas de intercambio de baterías. La compañía cuenta con capacidad propia de I+D, fabricación inteligente, cadenas de suministro globales y modelos innovadores de operaciones, servicios y marketing. Su objetivo es ofrecer soluciones al mercado de las nuevas energías mediante actualizaciones OTA continuas de sus vehículos, tecnología en la nube, la optimización constante de sus modelos de negocio y el desarrollo de un ecosistema de intercambio de baterías para turismos eléctricos.

Los ingenieros de LIVAN Auto han participado en la elaboración de estándares nacionales e industriales para el intercambio de baterías. Hasta la fecha, la empresa ha presentado más de 30 estándares relacionados con esta tecnología y ha registrado más de 1.000 patentes en ámbitos como la arquitectura de intercambio de baterías, las estaciones de sustitución y los vehículos equipados con estos sistemas.

Diseño interior y exterior

«En el interior, el Livan X3 te envuelve con acabados de primera calidad y un sistema de entretenimiento de última generación, diseñado para mantenerte conectado y cómodo en cada viaje».

Transmisión manual de 5 velocidades. Para quienes buscan un mayor control y una experiencia de conducción más personalizada.

Pantalla táctil multifunción de 8 pulgadas. Ofrece una conectividad intuitiva para disfrutar de una experiencia digital adaptada a un mundo en constante movimiento.

Volante multifunción de cuero. Incorpora diferentes controles que permiten gestionar las funciones del vehículo sin necesidad de retirar las manos del volante.

«Diseño que impone: líneas modernas y carácter urbano que destacan».

Una parrilla cromada con presencia. Los detalles cromados que recorren el contorno de la parrilla se prolongan hasta los faros y se extienden hacia ambos lados, creando un efecto visual inspirado en unas alas que transmiten fuerza y dinamismo.

Una línea lateral atractiva. El diseño de los laterales del Livan X3 Pro combina trazos definidos y curvas suaves para dar forma a una silueta equilibrada, moderna y llamativa.

Iluminación con estilo y funcionalidad. Su sistema de iluminación aporta personalidad al conjunto y contribuye a disfrutar de una conducción más cómoda y segura, con un diseño pensado para destacar en cada desplazamiento.

El Livan X3 Pro presenta unas dimensiones de 4 metros de longitud, 1,76 metros de anchura y 1,57 metros de altura. El Livan X3 Pro está disponible en cinco colores de carrocería: rojo, azul, gris, blanco y dorado. El rojo es el único acabado que se ofrece sin coste adicional, mientras que elegir cualquiera de las otras cuatro tonalidades supone un sobreprecio de 390 euros.

Seguridad

«La seguridad es nuestra prioridad, y el Livan X3 Pro lo demuestra en cada detalle. Equipado con la más avanzada tecnología de protección, este vehículo está diseñado para ofrecerte tranquilidad en cada kilómetro».

Cuenta con airbags delanteros, frenos ABS con EBD de Bosch, control electrónico de estabilidad (ESP) y una carrocería reforzada, elementos destinados a ofrecer una protección adicional a sus ocupantes.

El sistema de control electrónico de estabilidad (ESP) y de tracción (TCS) del Livan X3 Pro ayuda a mantener el control del vehículo y mejorar la estabilidad durante la conducción.

El asistente de arranque en pendientes mantiene el vehículo frenado durante aproximadamente tres segundos para evitar que retroceda, facilitando así una salida más segura en terrenos inclinados.

Por su parte, la dirección asistida eléctricamente adapta automáticamente el nivel de asistencia en función de la velocidad, proporcionando una conducción más cómoda y un manejo adecuado en diferentes situaciones.

Características técnicas

El Livan X3 Pro sólo está disponible con un motor de gasolina de cuatro cilindros y 1,5 litros de cilindrada, que utiliza un sistema de inyección indirecta multipunto y prescinde del turbocompresor. Según las especificaciones facilitadas por el fabricante, desarrolla 103 CV a 5.600 rpm y alcanza un par máximo de 140 Nm entre las 4.400 y las 4.800 rpm. Este propulsor está asociado a una caja de cambios manual de cinco velocidades, sin que exista, por el momento, una alternativa con transmisión automática.

Con esta configuración mecánica, el SUV acelera de 0 a 100 km/h en 13 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima de 170 km/h. En cuanto a la eficiencia, homologa un consumo medio de aproximadamente 7,2 litros cada 100 kilómetros y unas emisiones de CO₂ de 167 gramos por kilómetro. El motor cumple con la normativa de emisiones Euro VI.