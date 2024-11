Misterio resuelto: el verdadero uso de la ranura que está en el maletero de todos los coches

En las redes sociales se difunden multitud de curiosidades en toda clase de sectores. Hay muchos expertos en infinidad de campos, que lo que hacen es publicar multitud de vídeos sencillos, en los que muestran detalles que la población desconocen, como por ejemplo con el maletero.

Una autoescuela nos ha dado una información de lo más útil

La Autoescuela Merinero, llevan más de medio siglo realizando su trabajo en la capital, informaron de lo útil que es una ranura de pequeño tamaño, que se encuentra en la parte interna de los maleteros.

Empieza diciendo lo siguiente: «Os vamos a enseñar una ranura que tienen todos los portones traseros en los vehículos y que mucha gente no sirve para que sirve. Es de emergencia, en caso de que nos quedáramos encerrados en el coche»…

«Entonces bajaríamos los asientos traseros, cogeríamos el cinturón y la hebilla la introducimos en esa ranura. Con esto podríamos abrir el maletero, es una apertura de emergencia», donde terminó este profesor de autoescuela.

Ahora vamos a enseñarte tres trucos que son ideales para obtener más espacio en el maletero de tu vehículo, de tal forma que hagas una utilización inteligente de dicho compartimento.

Conociendo más…

Se podría decir que el maletero muchas veces es un gran olvidado, pero al final hacemos uso de él todos los días, tanto para hacer la compra o para irnos de viaje o para meter la bolsa para ir a jugar al pádel, etc.

Con independencia de su cometido, hay unos trucos interesantes para obtener mayor espacio en el maletero, de tal forma que vas a lograr optimizar el espacio y utilizar de manera más inteligente el área de carga.

Estos trucos de los que hablamos no harán que el coche aumente sus dimensiones para contar con un maletero de mayor tamaño. Son unos consejos que permitirán que hagas un uso más inteligente, de tal forma que aprovecharás más cada litro de capacidad.

Se llevan en el maletero de objetos que no necesitamos

Todos metemos en el maletero objetos que no necesitamos. No importa lo que sea, pro siempre habrá algo que viajará con nosotros y que realmente no necesitaremos.

Estamos ante el primer truco para aprovechar el espacio porque muchas veces no descargamos este objeto y así perdemos algunos litros que podríamos utilizar para cosas que sí usamos.

Por lo tanto, cuando guardes algo en el maletero del vehículo y piensas que no va a caber, baja todo lo que no suelas usar y llevas. Vas a ver como lo más seguro es que aumentará el espacio y hasta es posible que cargues de forma exitosa ese objeto de gran volumen que se te resiste.

Usar accesorios separadores

El que no haya mucha organización hace que desaprovechemos los recursos con los que contamos. Por todo ello es fundamental ser eficientes cuando llevemos objetos en el maletero. No vale todo cuando se llevan objetos de tamaño pequeño, puesto que van a ir de un lado a otro, lo que puede acabar dañando algo.

Una buena solución es el uso de accesorios separadores en el maletero. Vamos a necesitar poco dinero para adquirirlo y te permitirá organizar la carga, por lo que la vas a poder llevar en el mismo sitio, sin que se vaya a romper ni ocupar más espacio del que sea necesario.

Los hay que tienen forma de baúl o caja, donde los compartimentos interiores de distintos tamaños. Otros son accesorios como redes que podemos atarlas a las argollas que muchos coches los tienen en el maletero, tanto en el piso como en las paredes o hasta en la bandeja superior.

Saber colocar las maletas

Otro truco interesante y el último de los tres es el de saber cómo colocar las maletas de manera eficaz. Así es posible acabar desaprovechando bastantes litros cuando se carga con aleatoriedad. Las maletas que tienen carcasa dura son las de menor eficiencia al aprovechar el espacio del maletero.

El caso es que las bolsas de viaje o los macutos, son de plástico o tela, son flexibles adaptándose hasta los espacios de mayor irregulares.

En las mismas es posible guardar la ropa y los objetos no correrán peligro de acabar con daños, y luego se colocarán en las zonas del maletero que serán menos utilizables.

El caso es que las maletas de mayor tamaño y rigidez, deben colocarse en la zona inferior del maletero, y las más pequeñas, ligeras y de mayor flexibilidad, en la zona de arriba y los laterales.

Podríamos decir que las maletas en el vehículo se parecen un poco a jugar al Tetris. No pierdas tanto tiempo en organizarlo todo y tendrás más eficiencia al sacar provecho al espacio de carga.