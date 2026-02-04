Okgreen COCHES

Matricular un coche histórico: requisitos, cómo hacerlo y precio

Los coches históricos, tal y como su propio nombre indica, son aquellos que por su antigüedad, estado de conservación y valor tanto cultural como técnico están considerados parte del patrimonio automovilístico. En condiciones normales, estos automóviles cuentan con varias décadas y se mantienen lo más fiel a su estilo, diseño y con componentes originales, ya sea porque marcaron una época, representaron un avance tecnológico importante o tuvieron una relevancia en tiempos pasados clave para sus tiempos, ya sea social o deportiva. Por ello, muchos de estos ejemplares están protegidos por normativas especiales y se usan principalmente para varios eventos especiales y están limitados a su uso, como, por ejemplo, en concentraciones o exposiciones. Descubre cómo matricular un coche histórico.

Cómo matricular un coche histórico: solicitud para hacerlo

¿Cómo matricular un coche histórico? Adquirir una matrícula para un coche histórico puede llevar un tiempo determinado y deberás seguir unos pasos. En primer lugar, debemos de comprobar si nuestro automóvil cumple con los requisitos para ser considerado uno de estos ejemplares. Para ello, tienes que comprobar si cumple con un mínimo de 30 años o más desde su fabricación o primera matriculación, además de conservar el estado original de sus piezas y tener interés histórico especial.

El segundo paso consiste en tener un documento acorde a su historia, es decir, debes de acudir a un Servicio Técnico de Vehículos Históricos autorizado para que emitan un informe que certifique, lógicamente, que el vehículo en cuestión reúne los criterios oportunos para ser histórico. Si consigues el certificado, el siguiente paso es pedir cita en una estación ITV y especificar que la revisión es para conseguir una matrícula histórica. Es vital llevar con nosotros el informe técnico del coche.

Luego, debes de acreditar los impuestos, como, por ejemplo, el pago del Impuesto Especial sobre Medios de Transporte, que engloba los modelos 576, 06 o 05; el pago o exención del Impuesto de Circulación en el Ayuntamiento correspondiente o, por último, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, siempre y cuando consigas el vehículo en una compraventa.

Requisitos y documentación

Requisitos

  • Antigüedad mínima de 30 años desde la fecha de fabricación o primera matriculación.

  • Conservación en estado original, sin modificaciones significativas en elementos principales (motor, frenos, dirección, suspensión o carrocería).

  • Interés histórico, técnico o cultural acreditado, o inclusión en inventarios de patrimonio histórico.

  • Superar una inspección técnica específica para vehículos históricos.

Documentación

  • Informe técnico emitido por un Servicio Técnico de Vehículos Históricos autorizado.

  • ITV o ficha técnica tras la inspección para vehículo histórico.

  • Permiso de circulación, siempre y cuando el vehículo ya estuvo matriculado en España.

  • Documento de identidad del titular (DNI, NIE o pasaporte).

  • Justificante del pago o exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

  • Justificante del pago o exención del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, cuando proceda.

  • Contrato de compraventa y justificante del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

  • Fotografías del vehículo (en condiciones normales, de forma frontal, trasera y lateral).

  • Documentación de importación, si el vehículo procede del extranjero.

  • Solicitud oficial de matriculación histórica y justificante del pago de la tasa de la DGT.

Tal y como sucede en diferentes escenarios, el precio para conseguir la matrícula de vehículos históricos en nuestro país dependerá del tipo de trámite y costes técnicos del mismo. La tasa oficial de la Dirección General de Tráfico es de unos 100 euros, siempre y cuando no esté matriculado con anterioridad en España. Si en cambio ya la tiene, el coste solo será de 20 euros. A esta cantidad, por supuesto, habría que sumar otros gastos, como, por ejemplo, el informe técnico de un servicio técnico autorizado, el coste de la ITV específica para vehículos históricos y, en ciertos casos, otros impuestos como el de circulación o transmisiones patrimoniales. En total, aproximadamente, serán entre unos 300 y 1.000 euros, dependiendo del territorio y del estado del coche, entre otros factores.

Ventajas de un coche histórico

  • Beneficios fiscales, como es el caso de bonificaciones en el Impuesto sobre de Tracción Mecánica en muchos ayuntamientos.
  • ITV más larga en su periodicidad.
  • Requisitos técnicos menos exigentes que los vehículos actuales.
  • Posibilidad de conservar y circular legalmente con vehículos antiguos de alto valor histórico o cultural.
  • Revalorización del vehículo.
  • Acceso a seguros específicos para vehículos históricos, generalmente más económicos.

