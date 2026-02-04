Matricular un coche histórico: requisitos, cómo hacerlo y precio

Los coches históricos, tal y como su propio nombre indica, son aquellos que por su antigüedad, estado de conservación y valor tanto cultural como técnico están considerados parte del patrimonio automovilístico. En condiciones normales, estos automóviles cuentan con varias décadas y se mantienen lo más fiel a su estilo, diseño y con componentes originales, ya sea porque marcaron una época, representaron un avance tecnológico importante o tuvieron una relevancia en tiempos pasados clave para sus tiempos, ya sea social o deportiva. Por ello, muchos de estos ejemplares están protegidos por normativas especiales y se usan principalmente para varios eventos especiales y están limitados a su uso, como, por ejemplo, en concentraciones o exposiciones. Descubre cómo matricular un coche histórico.

Cómo matricular un coche histórico: solicitud para hacerlo

¿Cómo matricular un coche histórico? Adquirir una matrícula para un coche histórico puede llevar un tiempo determinado y deberás seguir unos pasos. En primer lugar, debemos de comprobar si nuestro automóvil cumple con los requisitos para ser considerado uno de estos ejemplares. Para ello, tienes que comprobar si cumple con un mínimo de 30 años o más desde su fabricación o primera matriculación, además de conservar el estado original de sus piezas y tener interés histórico especial.

El segundo paso consiste en tener un documento acorde a su historia, es decir, debes de acudir a un Servicio Técnico de Vehículos Históricos autorizado para que emitan un informe que certifique, lógicamente, que el vehículo en cuestión reúne los criterios oportunos para ser histórico. Si consigues el certificado, el siguiente paso es pedir cita en una estación ITV y especificar que la revisión es para conseguir una matrícula histórica. Es vital llevar con nosotros el informe técnico del coche.

Luego, debes de acreditar los impuestos, como, por ejemplo, el pago del Impuesto Especial sobre Medios de Transporte, que engloba los modelos 576, 06 o 05; el pago o exención del Impuesto de Circulación en el Ayuntamiento correspondiente o, por último, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, siempre y cuando consigas el vehículo en una compraventa.

Requisitos y documentación