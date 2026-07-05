Las marcas chinas también conquistan la venta de furgonetas: Farizon prevé colarse entre las cinco más vendidas

Farizon amplía su gama de vehículos comerciales eléctricos con la nueva Farizon V7E, una furgoneta de tamaño medio diseñada para responder a las necesidades de la logística urbana. Con una autonomía de hasta 475 kilómetros en ciclo urbano WLTP, una gran capacidad de carga y un completo equipamiento de serie, la nueva V7E se incorpora a la oferta del fabricante automovilístico chino del grupo Geely para competir por entrar en el top cinco de marcas de vehículos comerciales 100% eléctricos en el mercado español.

Diseñada por Farizon Auto a partir de la capacidad tecnológica de Geely, la nueva Farizon V7E nace como un vehículo comercial 100 % eléctrico desarrollado para afrontar los retos de la logística urbana. Su plataforma GXA-M específica para vehículos eléctricos, junto con las soluciones tecnológicas desarrolladas por la marca, han permitido maximizar la eficiencia del modelo, optimizar el espacio interior, mejorar la maniobrabilidad y facilitar las operaciones diarias de carga y descarga.

La Farizon V7E nace para simplificar el trabajo de los profesionales de la logística desde el mismo momento de la adquisición, con una gama clara y fácil de configurar. Disponible en una única configuración de carrocería y tres colores exteriores —blanco, azul y verde—, combina unas dimensiones compactas, con 4.995 mm de longitud, con una capacidad de carga de 6,95 m³ y una carga útil de hasta 1.338 kg.

En el apartado mecánico, la nueva Farizon V7E está impulsada por un motor eléctrico de 150 CV (110 kW) y 230 Nm de par máximo, que se ofrece con una batería LFP suministrada por el socio tecnológico CATL, de 67 kWh de capacidad. Esta permite al vehículo alcanzar hasta 475 kilómetros de autonomía en ciclo urbano WLTP y hasta 328 kilómetros en ciclo combinado WLTP.

Este modelo admite recarga rápida en corriente continua de hasta 100 kW. Esto le permite recuperar del 20 % al 100 % de su capacidad en 33 minutos. Unas cifras que contribuyen a minimizar los tiempos de inactividad durante la jornada y a maximizar la disponibilidad del vehículo.

Farizon España comienza la comercialización de la nueva V7E desde 25.350 euros, incluyendo los descuentos de lanzamiento de la marca, a través de su red de concesionarios en España. Esta cuenta con ocho puntos de venta y servicio en localizaciones estratégicas repartidas por todo el país.

Diseño de la nueva furgoneta de Farizon

La Farizon V7E no solo permite a sus usuarios beneficiarse de las ventajas propias de la movilidad eléctrica, como la reducción de los costes asociados al uso de combustible o el acceso a las zonas de bajas emisiones, sino que también incorpora soluciones desarrolladas para facilitar el trabajo diario de los profesionales del transporte y la logística. Fruto de la experiencia acumulada por Farizon en el desarrollo de vehículos comerciales eléctricos, cada elemento ha sido concebido para mejorar la comodidad, la eficiencia y la productividad.

Gracias a una altura de acceso al área de carga de tan solo 500 mm, reduce el esfuerzo necesario para manipular mercancías durante la jornada laboral. Además, las puertas laterales correderas ofrecen una apertura de 1.100 mm, mientras que las puertas traseras pueden abrirse hasta 270 grados para facilitar el acceso incluso en espacios reducidos.

El habitáculo también ha sido diseñado pensando en el trabajo diario de los profesionales. La configuración de dos plazas incorpora hasta 15 compartimentos portaobjetos y un espacio de almacenamiento de 45 litros bajo el asiento del acompañante, ofreciendo soluciones prácticas para guardar documentación, herramientas y otros elementos de uso frecuente.

El equipamiento tecnológico incluye una pantalla táctil de 12,3 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y una cámara de visión 360 grados para facilitar las maniobras. Además, incorpora función Vehicle-to-Load (V2L), que permite alimentar dispositivos externos mediante una toma de corriente integrada.

El modelo cuenta con una garantía de 5 años o 200.000 kilómetros para el vehículo y de 8 años o 200.000 kilómetros para la batería de tracción, reforzando la confianza de la marca en la durabilidad de su tecnología.

A todo ello se suma una estructura de posventa orientada a maximizar la disponibilidad de piezas y minimizar los tiempos de inactividad, clave en un uso profesional. En este sentido, la compañía cuenta con un almacén de recambios en Madrid que permite asegurar un suministro ágil a su red de talleres, con tiempos de entrega de entre 24 y 48 horas en la península ibérica e islas Baleares.