Farizon abre la puerta a producir sus vehículos comerciales 100% eléctricos en una fábrica en Europa, aunque supedita esta decisión la acogida de la marca en los distintos mercados. El fabricante automovilístico chino, propiedad del Grupo Geely, ha iniciado su desembarco en España, a través de un acuerdo con Salvador Caetano, donde comercializará su modelo SV con seis gamas distintas, con cerca de 400 kilómetros de autonomía, desde 36.790 euros.

Así lo ha señalado Herve Bertrand, vicepresidente de diseño de vehículos comerciales de Geely, en una entrevista para este diario, en la que ha confirmado que el fabricante automovilístico no descarta la producción de furgonetas en el Viejo Continente, aunque ha supeditado esta decisión a la demanda en los distintos mercados.

«La fabricación de productos de Farizon en una planta en Europa dependerá de la acogida de los distintos mercados, es decir, de cuántos vehículos vendamos. Si vendemos muchos, los gobiernos podrían verlo como una fuente de ingresos y en ese caso podríamos poner sobre la mesa la posibilidad de hacer ensamblajes en instalaciones europeas, ya que tener operaciones locales en lugar de enviarlo todo desde fuera es una estrategia lógica», ha señalado el vicepresidente de diseño de vehículos comerciales de Geely a OKDIARIO.

No obstante, Bertrand ha insistido en que «la prioridad actual es establecer la marca, crear una red de distribución y encontrar los socios adecuados para la comercialización de Farizon en Europa». «Para la producción hay que esperar», ha añadido.

Farizon quiere una fábrica

Farizon no sería el primer fabricante automovilístico procedente de china con operaciones en Europa. Omoda, marca del grupo Chery, ya cuenta con una planta de ensamblaje en Barcelona, mientras BYD ya ha iniciado la construcción de su primera fábrica en el Viejo Continente, en Hungría, y MG explora la instalación de una factoría en España.

Respecto a las ventas, la marca de Geely quiere atraer clientes individuales. «En principio nuestro foco no está en las grandes empresas que buscan grandes volúmenes para sus flotas, sino aquellas compañías que tienen que adquirir pocos vehículos, porque sus inversiones no pueden tener margen de error», ha confesado el directivo de Geely, aunque no ha precisado que números espera la compañía del mercado español.

La furgoneta SV de Farizon

La furgoneta SV cuenta con hasta con seis tipos de modalidades que parten desde las versiones L1, L2 y L3 (en función de más carga a menos carga permitida). Las L1 pueden aguantar 1.430 kg y 1.465 kg en su categorías H2 y H1, respectivamente. Las L2 un máximo de 1.365 kg o 1.400 en función de su subcategoría, y las L3 cuentan con una carga máxima de 1.080 kg y 1.335 kg en las subgamas H2 y H1.

Por su parte, las baterías parten de 49 kWh, a 66 kWh y 83 kWh para las gamas L1, L2 y L3, que cuentan con una autonomía de ciclo combinado de 376 km, 355 km y 398 km, respectivamente. En el caso del consumo urbano las L1 consiguen realizar hasta 479 km, frente a los 460 km de las L2 y 551 de las L3.

Los precios varían en función del modelaje y de la subcategoría. Así, en los modelos L1 los precios parten de 36.790 euros sin IVA para la L1H1, que cuenta con la menor carga permitida, hasta los 49.950 euros para la L3H3.