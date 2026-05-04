Kia deslumbra con el EV2, el eléctrico que quiere dominar el mundo de los utilitarios

Kia está a punto de dar un golpe de timón en el mercado de los utilitarios con la llegada del EV2, el benjamín de su familia eléctrica. Este vehículo del segmento SUV-B aparece en el mercado español con un precio muy competitivo y un equipamiento de última generación que harán que más de uno piense en él como una alternativa a los coches chinos.

El acceso al coche eléctrico en nuestro país podría estar a punto de cambiar de forma significativa. Concebido como un modelo de entrada dentro de su gama eléctrica, este vehículo apunta directamente al principal obstáculo que sigue frenando la adopción masiva: el coste.

Con un precio de partida en torno a los 23.600 euros antes de ayudas (podría quedarse en 19.500 euros), el EV2 se posiciona en un terreno hasta ahora poco explorado por los fabricantes tradicionales. Su propuesta consiste en acercar la movilidad eléctrica a un público más amplio sin renunciar a un nivel tecnológico competitivo. En un contexto en el que los eléctricos siguen siendo percibidos como caros, este modelo busca romper esa barrera psicológica y económica.

El formato elegido no es casual. Se trata de un SUV del segmento B, el tipo de carrocería que domina actualmente las ventas en el mercado europeo. Compacto, elevado y orientado a un uso urbano, el EV2 responde a las preferencias mayoritarias del consumidor. A esto se suma un diseño moderno, alineado con la identidad visual de los últimos eléctricos de la marca.

La calidad superior del Kia EV2

En el apartado tecnológico, Kia ha apostado por dotar a su modelo más asequible de elementos habituales en categorías superiores. Destaca un sistema de triple pantalla —con dos paneles de 12,3 pulgadas y uno adicional de 5,3— junto a un completo paquete de asistentes a la conducción. Esta estrategia refuerza la idea de que el bajo coste no tiene por qué implicar una experiencia básica.

En términos de prestaciones, el EV2 promete un equilibrio adecuado para el uso cotidiano. Su autonomía, que podría alcanzar cifras cercanas a los 450 kilómetros en ciclo WLTP según distintas versiones, y sus capacidades de carga rápida lo sitúan dentro de los estándares actuales del mercado. Todo ello en un vehículo pensado principalmente para trayectos urbanos y periurbanos, pero sin limitar su versatilidad.

Otro aspecto relevante es su enfoque claramente europeo. El modelo será fabricado en Eslovaquia, lo que permitirá a Kia optimizar costes logísticos y adaptarse mejor a las demandas del mercado local. Este planteamiento suele traducirse en productos más ajustados tanto en precio como en configuración.

En conjunto, el Kia EV2 representa una apuesta estratégica por democratizar el coche eléctrico. Su combinación de precio contenido, formato popular y equipamiento tecnológico lo sitúa como uno de los lanzamientos más relevantes en el segmento de acceso. Si cumple con lo prometido, podría convertirse en un punto de inflexión para la movilidad eléctrica en España.