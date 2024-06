Haz esto y olvídate del molesto ‘efecto helicóptero’: como acabar con el ruido más desagradable

Estamos seguros de que en algún momento que has viajado por carretera has podido experimentar sin saberlo lo que se le llama efecto helicóptero. Piensa que cuando el calor comienza a apretar, cuando no queremos quedamos dormidos o solo por una manía que podamos tener, los conductores, lo que hacemos es tender a bajar la ventanilla de nuestra propia puerta. Todo ello va a producir un ruido bastante molesto para los tímpanos, parecido al que hacen las aspas de un helicóptero, lo que nos puede llegar a aturdir. Si quieres saber más sobre este efecto que causa tantas molestias, sigue leyendo, seguro que puede ser de interés para ti.

¿Cómo se produce?

Este efecto helicóptero del que hablamos se produce cuando se encuentra el aire que desea entrar en el vehículo con el que quiere salir. Por todo ello, cuando se abre la ventanilla del copiloto, lo que ocurre es que se crea una salida para el aire, creando una corriente y lo que hace es provocar que el ruido se termine atenuando o desapareciendo. Hay que tener claro que es un problema que termina retrotrayéndose. Pensemos que este efecto llamado de helicóptero es que es una vieja preocupación de las compañías que fabrican coches. Se hace necesario recordar que a mitad del siglo XX, cuando los vehículos no tenían aire acondicionado y las ventanillas funcionaban con manivela, había fabricantes como Alfa Romeo que lo que hicieron fue implementar una serie de soluciones como la apertura ligera de la parte inferior de su luna trasera. Unos diseños que ayudaban a que salga aire exterior y la ventilación interior del vehículo sin que haya que abrir las ventanillas.

El coche eléctrico se ve afectado por el efecto helicóptero

Un problema, como es el de dicho efecto, ha vuelto a ser de utilidad por el aumento de ventas de los vehículos eléctricos. Circular con calefacción o aire acondicionado encendidos puede acabar sobrecargando las baterías y que afecte al rendimiento general del propio vehículo.

Algo que es paradójico, es que el efecto helicóptero acaba por afectar en mayor medida a los conductores, conforme más alta sea la gama del coche.

Afecta en buena medida a los coches de gama alta

Los diseños de los coches que se comercializan en la actualidad, lo que han ido adoptando una serie de mejoras a nivel aerodinámico y también de la presurización del propio habitáculo si lo comparamos con los antiguos, que hacen que se pueda producir el efecto helicóptero.

Por todo ello, lo que ocurre es que el air exterior va a ejercer más presión sobre el propio vehículo y se va a intentar colar por una rendija. Mientras tanto, el aire de dentro tiene más complicado el hecho de poder encontrar un punto por el que se va a poder fugar.

El llamado efecto helicóptero se produce en los vehículos eléctricos contemporáneos, siendo unos automóviles que se caracterizan por disponer de una gran aerodinámica y un gran aislamiento.

Tesla trabaja en soluciones

Marcas como Tesla, que siempre buscan estar a la última en cuanto a las soluciones que posibiliten atajar el efecto helicóptero, Una de ellas va a consistir en la emulación de la rendija que se abre en la zona inferior de la luna trasera de los coches en la década de los 60 y 70 para poder ventilar el interior del coche.

Otra de las soluciones interesantes son los techos solares, puesto que con ella será posible la circulación del aire exterior e interior sin que sea necesario bajar las ventanillas.

Mantenimiento del aire acondicionado

El verano y el aire acondicionado es en nuestro país casi algo obligado, especialmente en el centro y el sur de nuestra geografía.

Si hablamos del sistema de aire acondicionado de un coche, se compone por un circuito cerrado de tubos flexibles por los que va a fluir el gas refrigerante.

Cuando es un circuito cerrado no tiene que haber fugas, por lo que no se debe recargar. Eso sí, con el tiempo se van a crear unas fugas pequeñas que se van a traducir en la pérdida del gas.

Por todo ello, con una recarga cada par de años pude que valga, aunque siempre es bueno revisar el coche todos los años para poder detectar otra serie de problemas.

Cuando el coche no pueda ser capaz de ir enfriando bien el habitáculo, es posible que el filtro antipolen esté dañado u obstruido por demasiada suciedad o que haya un problema eléctrico en el sistema.

Los síntomas más importantes de un estado deficiente de los componentes del sistema de climatización es que enfría menos, así como un olor desagradable olor a humedad cuando se encienda y el que no se puedan desempañar los cristales con rapidez.

Esperamos que todo esto te haya sido de utilidad, pus no hay demasiada información al respecto.