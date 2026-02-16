El aumento de las ventas de las marcas chinas ya es una realidad y aumenta la competitividad entre ellas, hasta tal punto que Omoda busca arrebatar el liderazgo de BYD en la venta de híbridos enchufables, que inició 2025 liderando el mercado de vehículos enchufables con 1.962 matriculaciones y una cuota del 13,6%, lo que supone un crecimiento del 64,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Un puesto que ahora quiere ocupar Omoda gracias al lanzamiento del Omoda 7 SHS.

Reta a BYD con el Omoda 7 SHS

Con unas dimensiones de 4.660 mm de longitud, 1.875 mm de anchura, 1.670 mm de altura y una distancia entre ejes de 2.720 mm, el Omoda 7 SHS presenta una silueta sólida y equilibrada, con una marcada presencia en carretera. Su diseño exterior apuesta por proporciones anchas, una estilizada silueta fastback y una fuerte identidad visual, con elementos distintivos como la parrilla paramétrica sin marco, la firma lumínica avanzada y una paleta cromática inspirada en la energía y pureza de los cristales naturales.

Su sistema de propulsión híbrido enchufable SHS (Super Hybrid System) combina un motor de gasolina turbo y de cuatro cilindros 1.5 TGDI DHE de quinta generación con una transmisión híbrida dedicada DHT y un paquete de baterías de 18,4 kWh, alcanzando una potencia combinada de 205 kW (279 CV) y un par máximo de 365 Nm. Este conjunto permite una autonomía eléctrica de hasta 92 km y una autonomía total superior a 1.200 km, con consumos muy contenidos (homologa 2,3 l/100 km en ciclo mixto WLTP), situándose entre las propuestas más eficientes de su categoría.

El interior traslada ese mismo planteamiento al habitáculo, con un diseño moderno y claramente orientado a la digitalización. El ecosistema tecnológico está protagonizado por un panel de instrumentos digital de 8,88 pulgadas y una pantalla central deslizante de 15,6 pulgadas. Esta solución, única en su segmento, permite adaptar la interacción entre conductor y acompañante, y se complementa con el Head-Up Display y el control por voz inteligente de cuatro zonas, conformando un sistema de control multimodal.

El Omoda 7 SHS es el primer modelo de la gama que ofrece 8 años de garantía o 160.000 kilómetros disponible en los más de 100 concesionarios con los que ya cuenta la marca desde 32.990 euros, sin incluir las ayudas estales a la compra de este tipo de propulsiones.

Ventas de vehículos enchufables

BYD, líder mundial en vehículos enchufables y tecnología de baterías, ha comenzado el año consolidando su posición como una de las marcas de referencia en el mercado español. En el conjunto del mercado de vehículos enchufables (EV + PHEV), la compañía ha registrado durante el mes de enero un total de 1.962 matriculaciones, alcanzando una cuota de mercado del 13,6% y logrando un crecimiento interanual del 64,6%, lo que confirma la sólida evolución de la marca en España.

Este liderazgo se extiende también al conjunto del mercado de los vehículos 100% eléctricos. En el primer mes del año, BYD se ha situado como la marca líder en matriculaciones de BEV, con 1.039 unidades entregadas y una cuota de mercado del 16,1%, lo que supone una mejora del 29,7% respecto al mismo mes de 2025.

Uno de los grandes protagonistas del mes de enero ha sido el BYD SEAL U, que en sus versiones 100% eléctrica e híbrida enchufable DM-i, se ha posicionado como el vehículo enchufable más vendido del mercado español. Con un total de 735 unidades matriculadas, el modelo ha registrado un crecimiento del 70,9% respecto a las cifras obtenidas en enero del año anterior.