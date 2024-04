La Guardia Civil rompe con los mitos para reducir la tasa de alcoholemia: ni chicle, ni..

Existen algunos conductores que piensan de forma equivocada que masticar chicle, hacer ejercicios o beber agua ayudan a que se evite a dar positivo en los controles de alcoholemia. La DGT ha querido confirmar en las redes sociales que esto no funciona.

El clásico lema «si bebes no conduzcas» deberíamos tenerlo grabado en nuestra cabeza siempre. Realmente, no ingerir alcohol es la mejor forma de que no demos positivo en un control de alcoholemia.

Calculemos que de cien accidentes mortales, el alcohol llega a estar implicado del orden de entre 30 y 50 de ellos. Con esto nos podemos hacer una idea de lo importante que es no tomar alcohol cuando vayamos a conducir.

Existen conductores que creen que mediante trucos pueden engañar al alcoholímetro o marcar una tasa de alcoholemia que esté dentro de la permitida.

Existen bastantes mitos y creencias falsas que están circulando respecto a la conducción y el alcohol. El caso es que la respuesta ante esto es que ningún truco vale para burlar el test de alcoholemia.

Vamos con algunos:

Los sabores fuertes como el café, el chicle o la pasta dentífrica

Aunque sí que es verdad que existen algunos tipos de sustancia de sabor fuerte y con un olor también que pueden terminar absorbiendo reducidas cantidades de alcohol en la boca, como sucede con la pasta de dientes, los chicles, o el café, ninguno de estos llega a reducir la presencia en el aire alveolar.

Llegan a mejorar el aislamiento, eso es verdad, pero no van a eliminar el alcohol del cuerpo, que es lo que van a registrar los alcoholímetros.

Realizar ejercicio para rebajar la tasa de alcoholemia

La misma tradición también dice que el ejercicio físico es de gran ayuda para quemar el alcohol más rápido, puesto que como se fuerza la circulación de la sangre y sudamos, el cuerpo lo elimina y la tasa del alcohol es menor.

El caso es que el efecto es casi inapreciable y realizar esfuerzos desmesurados pueden acabar siendo contraproducente para la salud.

Esperar un par de horas

El paso de los minutos y las horas hace que la cantidad de alcohol en sangre se reduzca. En este sentido, se estima que el cuerpo elimina 0,20 gramos por litros por cada hora, lo que hace que tengamos que esperar un mínimo de unas 5 horas para que la tasa de alcohol no sea superior a la permitida.

Eso sí, tampoco estamos ante un cálculo que sea fiable, puesto que dependiendo de la cantidad que se haya ingerido o de las características físicas de cada persona, los resultados serán unos u otros.

Soplar con lentitud

Existen personas que son de la opinión que si soplan despacio y con suavidad en el alcoholímetro, este no va a percibir la cantidad de alcohol.

Lo cierto es que el agente te va a obligar a que repitas la prueba hasta que la expiración sea fuerte y rápida para que se pueda hacer la medición. No olvides que la policía tiene capacidad para poder sancionar a los conductores que no vayan a colaborar a la hora de realizar los controles.

Beber bastante agua

Existe la creencia de que si se bebe bastante agua se expulsa antes el alcohol de nuestro organismo. Esto que se desecha es en buena medida agua y la cantidad de alcohol que se va a desprender es bastante reducida y casi no cambia el resultado en las mediciones que se realicen.

Otros trucos falsos para la superación de un control de alcoholemia

Existen otra serie de soluciones que se han ido escuchando estos años para que no demos positivo en los controles de alcoholemia, como beber aceite, chupar una moneda o incluso la de comer césped. Nada de ello altera el organismo y lo va a liberar del alcohol.

Debemos ser bastante críticos con toda esta serie de tópicos equivocados. Hay que basarse en una información adecuada, donde deberemos valorar el riesgo que se puede derivar de una conducción que esté asociada al alcohol.

Pensemos que es necesario pensar siempre en lo que nos señala la DGT, si bebes y conduces, el accidente que se va a producir es solo una cuestión de tiempo.

Por todo ello, es necesario concienciarse de la importancia que tiene y no conducir si vamos a beber alcohol. Esto es fundamental, puesto que aunque pensemos que no nos afecta tomar una o dos cervezas, lo cierto es que al final el alcohol siempre reduce de manera importante nuestras capacidades.

Así que ya sabes, entre todos debemos poner nuestro granito de arena para que no se produzcan estos problemas que influyen de manera crucial en la siniestralidad en las calles y carreteras de nuestro país y que causan muchos muertos al año.

Cuanto más seamos conscientes de ello, menos cifras de accidentes y fallecidos tendremos, sin duda.