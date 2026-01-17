Fue el coche más vendido en España en 2025 y no tiene competencia: barato y resolutivo

Según los datos de ANFAC, FACONAUTO y GANVAM, en 2025 se matricularon en España 1.148.650 vehículos, lo que supone un incremento del 12,9 % respecto a 2024, y éste fue el coche más vendido. Uno de los datos más destacados del año fue el récord histórico de ventas de vehículos electrificados, que incluyen eléctricos puros e híbridos enchufables. En total, se matricularon 245.629 unidades, un 96,2 % más que el año anterior, alcanzando una cuota de mercado del 17,9 %. De ese total, 115.062 correspondieron a eléctricos puros y 130.567 a híbridos enchufable.

El top 10 de los coches más vendidos en España en 2025 estuvo encabezado por el Dacia Sandero, que volvió a liderar el mercado con 38.548 unidades matriculadas. En segunda posición se situó el Renault Clio, con 27.104 ventas, mientras que el MG ZS cerró el podio con 23.731 matriculaciones. A continuación, el SEAT Ibiza ocupó el cuarto puesto con 23.201 unidades, seguido del Hyundai Tucson con 21.974. El Toyota Corolla se colocó en sexta posición con 20.833 vehículos vendidos, por delante del SEAT Arona y el Peugeot 2008, ambos con 20.294 matriculaciones. Completaron la lista el Peugeot 208, con 20.043 unidades, y el Nissan Qashqai, que cerró el ranking con 19.556 coches vendidos.

El coche más vendido en 2025

Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC, explicó lo siguiente: «cerramos un 2025 con un crecimiento a doble dígito, con casi 1,15 millones de turismos vendidos. Ha sido un año muy positivo porque además los particulares y las empresas han aumentado su demanda de turismos nuevos tirando del mercado. Cierto es que todavía estamos lejos de los 1,259 millones de unidades vendidas en 2019 pero lo cierto es que el mercado está poco a poco recuperándose y esperamos que en este 2026 nos quedemos cerca ya de la cota alcanzada antes de la pandemia. Por poner en valor lo que son 100.000 unidades sería prácticamente un mes de ventas como podemos ver en el cierre del pasado mes de diciembre donde se vendieron 103.012 unidades».

Dacia Sandero

El Dacia Sandero, el coche más vendido en España en 2025, ofrece una gran relación calidad-precio, disponible en versiones exclusivamente de gasolina (65 CV y 100 CV), y otra de biocombustible de gasolina + GLP. En su nueva versión, el Sandero presenta un frontal rediseñado, con una calandra y paragolpes de efecto píxel y una firma luminosa en forma de «T» invertida que refuerzan su identidad visual.

El interior también se ha renovado para ofrecer una experiencia alineada con las necesidades y los gustos de los conductores actuales. Incorpora un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y una pantalla multimedia central de 10 pulgadas, compatible con sistemas de navegación conectada e información del tráfico en tiempo real.

En el apartado mecánico, destaca la motorización Eco-G 120, un sistema bicombustible de gasolina y GLP que permite ahorrar hasta un 35 % en carburante y reducir las emisiones de CO₂ en torno a un 10 %. La seguridad es otro pilar fundamental; incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción como la frenada de emergencia asistida, el asistente de mantenimiento de carril, el reconocimiento de señales de tráfico, las luces automáticas y la detección de cansancio del conductor.

Por otro lado, Dacia alcanzó unas ventas totales de 50.249 unidades en 2025, consolidándose como segunda marca más vendida en España a particulares. Asimismo, logró la mejor cuota de mercado de su historia con un 9,31% en el mercado de turismos.

«El Dacia Sandero se consolida como el vehículo más vendido del mercado total en España, con 38.548 turismos comercializados en 2025, reafirmándose como el modelo favorito de los conductores españoles. La tercera generación del Sandero mantiene así su liderazgo por decimotercer año consecutivo, un hito que ningún competidor ha logrado arrebatarle desde 2013 y que responde, en gran medida, a su reconocida relación valor-precio, una de las más competitivas del mercado. Desde su lanzamiento en 2008, cerca de medio millón de españoles han confiado en este modelo, con una clara preferencia por la versión Stepway, que destaca por su diseño más robusto y aventurero.

Este éxito se extiende al resto de la gama. El nuevo Dacia Duster se consolida como Top 3 del segmento B-SUV en el canal de clientes particulares, con 10.282 unidades vendidas en 2025. Además, Dacia refuerza su posición como referente en tecnología GLP, alcanzando cerca del 70 % de cuota de mercado en España, ofreciendo a sus clientes la etiqueta ECO, autonomías superiores a los 1.500 kilómetros y un coste de uso especialmente reducido.

La marca continúa avanzando hacia una movilidad más sostenible gracias a su oferta electrificada, que va más allá del modelo 100 % eléctrico Spring, incorporando una amplia gama híbrida con la motorización hybrid 155 «Made in Spain», disponible en Duster, Jogger y Bigster. Esta tecnología es especialmente popular en Bigster, donde representa más del 50 % de los pedidos. En conjunto, estos resultados confirman el éxito imparable de Dacia en España, donde la marca alcanza 50.249 ventas totales en 2025, se consolida como la segunda más vendida a particulares y logra la mejor cuota de mercado de su historia, con un 9,31 % en el mercado de turismos», detalla la compañía en una nota de prensa.