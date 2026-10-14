El CEO de Stellantis, Antonio Filosa, ha afirmado que el grupo automovilístico no cuenta con demasiadas marcas y que no está previsto eliminar ni prescindir de ninguna de ellas, lejos de la estrategia que ha puesto encima de la mesa el Grupo Volkswagen, que no descarta prescindir de alguna de sus firmas.

«No, no creo que tengamos demasiadas marcas. De hecho, creo que tenemos exactamente las marcas que necesitamos y es que, más que en el número, la clave está en su fortaleza», ha confirmado el directivo italiano.

Futuro de las marcas de Stellantis

Además, ha añadido que «Obviamente, cuando tienes diferentes marcas, necesitas invertir un poco más en notoriedad de marca, en familiaridad con ella y en lanzamientos de productos». «Pero realmente no necesitas invertir en notoriedad de marca en Francia o en Alemania, allí todo el mundo conoce esas marcas, así que el gasto adicional no es tan elevado», ha insistido el CEO de Stellantis.

«Por otro lado, si decides prescindir de ellas, pierdes mucho, realmente perderíamos mucho; nuestras marcas son únicas en muchos sentidos, y una de las cosas que las hace únicas es que tienen una gran relevancia en determinadas geografías», ha explicado.

Como ejemplo ha señalado que «está claro que Fiat significa mucho para los italianos, pero también para los franceses, los alemanes y los españoles. Sin embargo, en algunos países la fuerza de Fiat quizá no se perciba al mismo nivel». «Lo mismo ocurre con Citroën: es muy importante en Francia, en Bélgica y en España, y también tiene mucha fuerza en Portugal, aunque en otros países quizá se perciba menos o Opel es muy importante en Alemania y Vauxhall tiene mucha fuerza en Reino Unido, quizá algo menos en otros mercados», ha destacado Filosa.

«La relevancia geográfica y territorial de algunas marcas en determinados países es una de las características que las hacen únicas, y hay muchas otras razones. Si trabajamos bien, nuestras marcas pueden ser muy complementarias para los consumidores», ha señalado.

Preguntado por Maserati, el CEO de Stellantis ha explicado que «presentará el plan en diciembre, en Módena y no se tratará solo de diapositivas». «Tendremos algunas, pero será un plan real que ejecutaremos para asegurarnos de que Maserati, nuestra querida marca de lujo, reciba lo que tanto necesita», ha insistido.

«Maserati necesita producto y tecnología, y ambos aspectos se presentarán ampliamente en Módena en diciembre. Espero que estés allí para compartir con nosotros tu impresión», ha añadido Filosa.

Futuro de las fábricas de Europa

Con respecto al futuro de las fábricas del grupo en el Viejo Continente, Filosa ha reconocido que «en Europa tenemos un exceso de capacidad y somos el segundo fabricante en Europa, por lo que nuestro margen para crecer es limitado. Podemos pasar del segundo puesto al primero, pero no estamos en el séptimo. En una industria que se está contrayendo y no está recuperando volúmenes, reconocemos que tenemos un exceso de capacidad».

«No queremos cerrar fábricas. Nuestra solución es que, en lugar de cerrarlas, queremos compartir esa capacidad excedente con buenos socios que podamos seleccionar y con los que podamos crecer juntos. Y hemos seleccionado dos», ha confesado el CEO de Stellantis.