Fabio Catone, CEO de Jeep: «Nuestra alianza con la marca china Dongfeng es una gran ventaja»

Jeep se apoyará en su alianza industrial con la china Dongfeng para ampliar su gama europea con hasta seis nuevos modelos con motores multienergía antes de 2030. El fabricante automovilístico estadounidense defiende que el nuevo modelo desarrollado en China conservará un ADN «100% Jeep» y permitirá reforzar su posición en el competitivo segmento D, apoyándose en las ventajas de asociarse con una marca china.

Así lo ha señalado el director de Jeep en Europa, Fabio Catone, en un encuentro con medios, en el que ha estado presente este diario, para explicar la estrategia de la marca del Grupo Stellantis en el Viejo Continente, después de haber sido identificada como una de sus firmas globales para guiar el crecimiento a largo plazo de la compañía.

Alianza de Jeep con Dongfeng

«Tener una asociación con Dongfeng es una gran ventaja porque podemos abrir diferentes espacios en términos de segmentos, también en términos de distribución geográfica, y aprovechar, de este modo, la optimización de la manufacturación», ha resaltado el directivo.

Además, Catone ha destacado que «gracias a este proyecto -en referencia a la alianza del Grupo Stellantis con Dongfeng-, en el segmento del D-SUV, podemos tener un enfoque multienergético, con motorizaciones tanto de combustión como electrificadas».

En relación con el modelo que será fabricado junto a Dongfeng, Catone ha explicado que se desarrollará en China, también con la ambición de que sea vendido en el mercado asiático, pero sin perder su ADN 100% Jeep, ya que el vehículo será completamente diseñado por la compañía en su sede, pero usará la asociación industrial «de alta eficacia» con la que cuenta Stellantis con el fabricante automovilístico chino para reforzar su presencia en el segmento D, uno de los más fuertes para la marca estadounidense.

Futuro de Jeep en Europa

Jeep contará con una oferta de seis modelos multienergía de cara al año 2030 para sus clientes en Europa, con el fin de cubrir los segmentos B, C y D del mercado de los SUV en la región, y con uno de estos nuevos vehículos fabricado en China en colaboración con la marca asiática Dongfeng.

De su lado, el modelo ya existente de Jeep y que la marca no parece contemplar para Europa es el Wagoneer, el SUV premium que vende en Estados Unidos, aunque el directivo de la firma del Grupo Stellantis no descarta que la opción 100% eléctrica, el Jeep Wagoneer S, pueda llegar algún día.

«Estamos muy emocionados. Europa es una prioridad para Jeep, absolutamente, y nuestra fuerte identidad de marca, con su capacidad, versatilidad y tracción 4×4 seguirá guiando los principios sobre los que se venderán los nuevos modelos de Jeep, bajo un plan ambicioso para el crecimiento potencial de Jeep en la región», ha concluido Catone.

Como parte de este plan, a los ya populares Jeep Avenger y Jeep Compass se les sumarán otros cuatro modelos SUV con los que la marca pretende alcanzar una cobertura superior al 90% en este mercado dentro del Viejo Continente. Eso sí, todos ellos tendrán un enfoque multienergía y contarán con una versión de tracción 4×4 de mejora de clase.