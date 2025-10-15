Si eres un fanático de los coches, este es tu plan para las próximas semanas en Madrid. Matadero Madrid acoge, del 10 al 26 de octubre, la exposición Peugeot Historia del Diseño, un fascinante recorrido por los 215 años de historia de la marca francesa. La muestra, de entrada libre y gratis, invita a los visitantes a explorar cómo el diseño de Peugeot ha evolucionado en diálogo con el contexto social, artístico y cultural de cada época, desde sus modelos icónicos hasta sus logotipos y campañas publicitarias.

En palabras del director de Diseño de Peugeot, Mathias Hossan, «esta exposición recorre la vida de una marca que ha sabido reinventarse constantemente, con el diseño en el corazón de su ADN. Desde nuestros orígenes en 1810, Peugeot es mucho más que un fabricante de automóviles: Hemos sido pioneros en la creación de objetos que acompañan la vida cotidianades de herramientas, bicicletas, motocicletas, hasta los coches más vanguardistas. En cada etapa, el diseño ha sido el hilo conductor que nos ha permitido expresar nuestra visión del mundo y anticipar el futuro».

Por su parte, la directora de Peugeot para España y Portugal, Ana Gema Ortega, ha destacado «la relación sólida y duradera ente Peugeot y España. Desde hace décadas, España ha sido clave en nuestra estrategia industrial y comercial. Esta exposición es también un homenaje a esa unión, porque el diseño que mostramos aquí no solo pertenece a Peugeot, sino que forma parte de la historia de la automoción en nuestro país».

«Somos la marca de automóviles más antigua del mundo y hemos mantenido una constante: el diseño como motor de evolución. Cada generación de Peugeot ha marcado un hito en la industria, y esta exposición es la prueba viva de esa trayectoria. El diseño que admiramos aquí, sigue vivo en cada Peugeot que circula hoy por nuestras carreteras. Queremos que cada visitante viva esta experiencia, que sienta cómo el diseño conecta emociones, innovación y sostenibilidad. La entrada es libre, porque el diseño es para todos», ha añadido la directora de Peugeot para España y Portugal.

La exposición no sólo se centra en el pasado, sino que también mira hacia el futuro. Por primera vez en España, se presenta el concept-car Peugeot Inception, un vehículo que encarna la visión más avanzada de la marca gala en materia de diseño y tecnología con un estilo dinámico y radical, la experimentación con los últimos avances en materia de conectividad y funciones de ayuda a la conducción y una concepción iconoclasta de elementos tan asentados en el automóvil como el puesto de conducción.

El revolucionario volante Hypersquare, presentado en el concept Inception está muy presente en la muestra. Inspirado en el mundo de los videojuegos y los “gamers”, ofrece una experiencia inmersiva en un diseño audaz y ergonómico. Un simulador exclusivo permitirá ponerse a los mandos de un Peugeot del futuro por un volante que pronto formará parte del equipamiento de la gama del León.

La gama actual Peugeot, renovada y fiel reflejo de la audacia estilística, la electrificación y la tecnología intuitiva que caracterizan a la marca, también estará presente en la muestra, con la posibilidad de ponerse al volante de sus diversos modelos en test drives durante los fines de semana.

A través de una cuidada selección de piezas, la exposición muestra cómo el diseño de la firma del grupo Stellantis ha recibido influencias de las tendencias en arquitectura, moda, arte y cultura que han definido cada década y cómo, en un diálogo intenso y fructífero, la marca ha sabido adaptarse y ponerse en vanguardia con un estilo único y soluciones innovadoras. Desde los primeros modelos hasta los proyectos más vanguardistas del Stellantis Design Lab, la exposición es un homenaje a la creatividad y la ingeniería que han definido a Peugeot a lo largo de más de dos siglos.