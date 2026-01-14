Éste es el objeto que casi nadie lleva en el coche y que nos puede salvar en más de una ocasión: lo dice un GEO de la Policía

Todos los conductores sabemos que hay una serie de elementos que debemos llevar obligatoriamente en el coche, como un chaleco reflectante o, desde el 1 de enero, la baliza V-16. Sin embargo, hay otros elementos que pasan completamente desapercibidos y podrían salvarnos la vida. En este contexto, Pelago Gayol, GEO de la Policía Nacional, ha hablado recientemente en un programa de televisión sobre un objeto que, a su parecer, siempre deberíamos tener en el maletero: un torniquete.

Se trata de una herramienta muy sencilla que podemos encontrar en farmacias, la cual se compone de un brazalete y una varilla de plástico o de metal. Al apretarlo, logramos parar la hemorragia, ya que bloquea el flujo sanguíneo hacia la extremidad afectada. Ahora bien, los profesionales de la salud aclaran que no todas las heridas requieren de un torniquete. Éste elemento sólo debemos utilizarlo en situaciones extremas, como amputaciones de brazos o piernas, tanto parciales como totales y hemorragias abundantes que no se detienen aplicando presión.

Torniquete, el elemento que debemos llevar en el coche

El artículo 51.1 del Texto Refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece lo siguiente: «El usuario de la vía que se vea implicado en un accidente de tráfico, lo presencie o tenga conocimiento de él está obligado a auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas que pueda haber, prestar su colaboración, evitar mayores peligros o daños, restablecer, en la medida de lo posible, la seguridad de la circulación y esclarecer los hechos». Los pasos para colocarlo son los siguientes:

Pon el torniquete unos cinco centímetros por encima de la herida. Aprieta con firmeza hasta que se detenga la hemorragia. La persona herida sentirá mucho dolor, pero realmente es necesario para salvarle la vida. Para que no se afloje, asegura el torniquete. Anota la hora a la que lo has colocado. Aunque hay quienes se olvidan de este paso, es crucial para el equipo médico. En ningún caso retires el torniquete tú mismo.

Cómo actuar

«Cuando ocurre una emergencia, no podemos permitir que los nervios o el desconocimiento nos impidan actuar correctamente, los minutos que transcurren hasta que llegan los servicios de socorro son vitales. Es muy importante estar preparado y saber cómo actuar en el caso de verte involucrado o eres testigo de un accidente de tráfico.

Los resultados de la atención sanitaria dependen del tiempo que tarda en llegar al lugar del accidente, minutos que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. La atención precoz por el equipo sanitario adecuado además de salvar vidas, reduce discapacidades. Que las víctimas sean auxiliadas por un servicio de emergencias que aporte los efectivos necesarios en el lugar del accidente (bomberos, policías, sanitarios…) es primordial para mejorar los tiempos de atención y su calidad.

La conducta PAS (Proteger, Alertar, Socorrer) está reconocida y establecida a nivel internacional para cualquier tipo de actuación inicial ante una emergencia. Se define como las primeras actuaciones que tendrán como objetivo primero la protección en el escenario, posteriormente alertar a los servicios de emergencia y, solo tras esto y tenemos los conocimientos adecuados, centraremos nuestra atención en socorrer a los heridos», explica la DGT.

Las principales recomendaciones del organismo dirigido por Pere Navarro son las siguientes:

En caso de que el accidentado sea un motorista, no le quites el casco.

No rescates a personas de vehículos inestables.

Comprime las heridas sangrantes con el torniquete.

No muevas a la víctima, salvo situaciones de riesgo por incendio o explosión inminente.

No des a los heridos nada de beber ni comer.

Si llamas al 112 debes facilitar la localización del accidente (calle, número, punto kilométrico, localidad y, si se trata de una vía de doble sentido, indicar la dirección en la que se encuentra el problema), las características y el número de los vehículos implicados, el número de heridos y toda la información que puedas aportar sobre ellos, así como las características especiales del accidente (si existen personas atrapadas, riesgo de caída del vehículo, si está implicado un vehículo que transporta mercancías peligrosas, si el vehículo ha caído al agua, etc.). Además, es conveniente dejar un número de teléfono de contacto y comunicar cualquier otra información que pueda ser relevante para los equipos de emergencia.

Finalmente, cabe recordar que auxiliar correctamente a un herido en un accidente de tráfico puede disminuir la mortalidad en un 30% y las secuelas graves en porcentajes similares. Más allá del torniquete, en un botiquín de primeros auxilios y es recomendable incluir guantes quirúrgicos, algodón prensado, arrollado y estéril, compresas estériles, vendas, gasas y apósitos estériles (incluidos apósitos adhesivos o tiritas), una tira de goma elástica de entre cinco y diez centímetros de ancho y al menos metro y medio de longitud, un pañuelo grande, esparadrapo, un par de tijeras y pinzas, imperdibles.