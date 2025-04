Éste es el coche con el que te podrás ahorrar cientos de euros: lo ha confirmado la OCU

En los últimos años, la eficiencia energética ha ganado protagonismo en la industria automotriz. Con el precio del combustible en constante fluctuación y la creciente preocupación por el impacto ambiental de los vehículos de combustión, los conductores están cada vez más interesados en encontrar opciones que les permitan reducir el consumo de gasolina o diésel sin comprometer el rendimiento de su coche. Mientras los coches eléctricos han ido ganando terreno en el mercado, los vehículos con motores de combustión interna siguen dominando las ventas.

Sin embargo, a medida que avanzan las tecnologías, las marcas están mejorando la eficiencia de estos modelos, ofreciendo alternativas que combinan bajo consumo con un buen rendimiento. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un análisis exhaustivo de los modelos de coches más eficientes del mercado, basándose en el consumo homologado por los fabricantes. Este análisis no sólo incluye vehículos híbridos, sino también modelos convencionales de gasolina y diésel. Entre todos los coches evaluados, hay uno que uno destaca por encima de los demás en términos de ahorro de combustible: el Mazda 2 Hybrid. Con un consumo de solo 3,8 litros cada 100 kilómetros, este modelo se posiciona como la opción más eficiente para aquellos conductores que buscan reducir su gasto en combustible sin tener que recurrir a los coches eléctricos o híbridos enchufables.

Mazda 2 Hybrid: el mejor en consumo de combustible

El Mazda 2 Hybrid es, sin lugar a dudas, el vehículo que ha destacado por su sobresaliente eficiencia en el consumo de combustible. Con un consumo homologado de sólo 3,8 litros a los 100 kilómetros, este coche ha logrado posicionarse como la opción más rentable para aquellos que buscan un vehículo de combustión eficiente. Este modelo se beneficia de la tecnología híbrida, que combina un motor de gasolina con un motor eléctrico. Este sistema híbrido permite que el coche aproveche la energía eléctrica en situaciones de baja demanda, como en el tráfico urbano o en trayectos cortos, lo que reduce considerablemente el consumo de combustible.

Además, el Mazda 2 Hybrid no requiere de una toma de corriente para cargar su batería, lo que lo hace ideal para aquellos que no tienen acceso a un punto de carga o que no desean preocuparse por la autonomía de la batería, como ocurre con los híbridos enchufables. Su sistema híbrido está diseñado para optimizar la eficiencia energética sin necesidad de cambiar los hábitos de conducción de los conductores. Este modelo destaca por su fiabilidad y por la calidad de los materiales utilizados en su fabricación, lo que lo convierte en una opción atractiva no solo por su bajo consumo, sino también por su durabilidad y rendimiento.

Otras opciones eficientes

Si bien el Mazda 2 Hybrid es el líder en términos de consumo de combustible, existen otras opciones que también se destacan por su eficiencia. Una de ellas es el Toyota Yaris 120 H, que ofrece un consumo de 3,9 litros a los 100 kilómetros. Este modelo híbrido combina un motor de gasolina con un sistema de asistencia eléctrica, lo que le permite reducir el consumo en trayectos urbanos, donde la asistencia del motor eléctrico es más eficaz. El Toyota Yaris 120 H es una excelente opción para quienes buscan un coche compacto y eficiente, ideal para moverse por la ciudad.

En tercer lugar, el Renault Clio dCi 100 CV se posiciona como la opción más eficiente en cuanto a consumo en el ámbito de los coches diésel. Con un consumo de 4,1 litros a los 100 kilómetros, este modelo diésel es perfecto para aquellos conductores que realizan trayectos largos o que necesitan un vehículo con mayor autonomía. El Renault Clio dCi 100 CV se caracteriza por su bajo gasto de combustible, así como por su tamaño compacto y versatilidad.

Vehículos de gasolina y diésel

Dentro de la categoría de coches de gasolina, el Toyota Aygo X es una de las opciones más ahorradoras, con un consumo de solo 4,8 litros a los 100 kilómetros. Este modelo se caracteriza por su tamaño compacto, lo que lo hace ideal para la conducción en entornos urbanos, donde el consumo de combustible suele ser más elevado debido a las constantes paradas y arranques. A pesar de ser un coche pequeño, el Toyota Aygo X ofrece un rendimiento impresionante.

Otro modelo que destaca en esta categoría es el Mitsubishi Space Star 120 MPI, que presenta un consumo de 4,9 litros a los 100 kilómetros. Este coche también es una excelente opción para quienes buscan un vehículo compacto, con un buen rendimiento en la ciudad y un consumo de combustible razonable. El Mitsubishi Space Star es conocido por su fiabilidad.

Para aquellos conductores que realizan trayectos largos o que necesitan una mayor autonomía, los coches diésel siguen siendo una excelente opción. En este sentido, el Renault Clio dCi 100 CV es una de las mejores alternativas. Otros modelos diésel eficientes incluyen el Skoda Octavia TDI 116 CV y el Volkswagen Golf TDI 115 CV, ambos con un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros.