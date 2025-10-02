La DGT está renovando gratis el carnet de conducir a los conductores que cumplan este requisito

Uno de los elementos fundamental para muchos ciudadanos es el carnet de conducir, siendo ya costumbre contar con él. En nuestro país casi hay 28 millones de personas que lo tienen.

Hablamos de una licencia que, dependiendo del nivel, posibilita conducir una clase u otra de vehículos y que una vez que se tiene no se va a perder, salvo que la persona se vaya a quedar sin puntos por infracciones de carácter grave o reiterada.

Lo que sí es necesario es renovarla cada cierto tiempo, algo que en el caso de las que tienen la clase B que son los turismos, se hace cada diez años hasta que el conductor tenga 65 años, que será el momento en el que se haría cada cinco.

.“Los permisos de las clases C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y D+E tienen un periodo de vigencia de cinco años mientras su titular no cumpla los 65 años de edad”, ha explicado la DGT, una entidad que también destaca que, para seguir teniéndolo no será necesario examinarse nuevamente.

Los pasos para renovar el carnet de conducir

Lo que ha querido aclarar la DGT es que, pese a ello, sí que va a ser precisa la «superación de un reconocimiento médico».

Dicho reconocimiento es posible hacerlo desde tres meses antes de la fecha de caducidad, como se explica en el sitio web.

“Adelantar la renovación no supone que pierdas días de validez ya que la prórroga de tu permiso empieza a contar desde la fecha en que caducara el antiguo”.

Incluso, aunque el permiso haya llegado a caducar, el mismo puede seguir renovándose, pero siempre es importante ser consciente de que no vas a poder conducir mientras vayas a tener el permiso caducado.

De cara a realizar dicho trámite no es necesario el desplazamiento hasta las mismas oficinas de la Dirección, solo va a ser necesario asistir a un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado, en el que se podrá proceder a la total renovación.

En cuanto se realice el proceso, se va a entregar un permiso provisional hasta que se entregue el definitivo, con lo que se va a poder circular inmediatamente. En un mes y medio vas a recibir el permiso de conducir sin que tengas que hacer más trámites o abonar tasa alguna.

Una renovación rebajada o gratuita

Algo que hay que tener claro es que además del coste del mismo reconocimiento, se deberá pagar 24,58 euros como la tasa por el trámite que se realice. La cantidad se puede ver reducida en el caso de que la solicitud de la prórroga se va a producir más habitualmente a la que generalmente les va a corresponder por la edad y razones de salud, tanto en lo físico como psicológico.

Hablamos de una prórroga que será de hasta un año, donde el descuento va a ser del 80%, menos de 5 euros, del 60%, si fuera de 2 años y del 40% si fuesen tres.

El importe por una prórroga tiene una vigencia de hasta cuatro años con solo tener un 20% de rebaja, lo que haría sería que el coste final va a ser de 19,67 euros.

El caso es que hay la posibilidad de que dicha renovación no cueste nada al conductor, siempre y cuando se vaya a cumplir un requisito en cuanto a la edad. Pensemos que para que no se aplique coste alguno, el solicitante deberá contar con más de setenta años, aunque todavía debería pagar el reconocimiento médico.

Desde la DGT han endurecido hace poco las pruebas que se harán para la renovación del carnet.

Una mayor comodidad para los conductores

Siempre es bueno ofrecer la posibilidad al conductor para que pueda renovar su carnet de forma rápida y cómoda. Al final esta es una forma de lo más acertada y que también quita volumen de trabajo a Tráfico.

Por todo ello, es importante aprovechar la posibilidad que tienen estos Centros de Reconocimiento de Conductores para agilizar este tipo de renovación.

Se espera que en estos años siguientes se sigan endureciendo las condiciones para poder renovar el permiso de conducir.

Todo ello es especialmente conveniente cuando se trata de las renovaciones para los conductores de edad avanzada. Así que esperamos que desde la DGT se siga avanzando en este tipo de medidas que al final ponen bastante más fácil este trámite que hasta no hace mucho era bastante más engorroso.

Así que ya sabes, si en breve te toca renovar el permiso de conducir a ti o alguno de tus amigos o familiares, ahora es bastante más fácil y no hay tantos problemas a la hora de realizar las gestiones en este sentido.

De todas formas, si tienes dudas, consulta con tu Centro y seguro que te aclaran todo lo concerniente en cuanto a pruebas y las gestiones con Tráfico.