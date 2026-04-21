La DGT lo confirma: la baliza V-16 tiene fecha de caducidad y así va a afectar a los conductores

La Dirección General de Tráfico (DGT) lo ha confirmado: la baliza V-16 tiene «fecha de caducidad». Te contamos cómo va a afectar a los conductores. La DGT ha confirmado que la baliza de emergencia V-16, el dispositivo que sustituye a los triángulos de preseñalización, cuenta con una vida útil limitada, lo que implica que los conductores deberán tener en cuenta su fecha de fin de servicio.

Este sistema, obligatorio desde el pasado 1 de enero, se ha convertido en uno de los principales cambios en materia de seguridad vial en carretera, y su ausencia puede ser motivo de sanción.

Un dispositivo sin aplicaciones externas

La baliza V-16 integra en su interior todos los componentes necesarios para su funcionamiento, incluidas las comunicaciones, sin necesidad de recurrir a aplicaciones móviles u otros dispositivos externos. De este modo, el sistema permite señalizar una avería o emergencia de forma automática y conectada, aumentando la visibilidad del vehículo detenido.

Uno de los aspectos destacados por la DGT es que el servicio de conectividad no tendrá coste adicional para el usuario. La normativa establece una conectividad mínima garantizada de 12 años, cuyo coste ya está incluido en el precio de compra del dispositivo. Una vez adquirido, el conductor no deberá pagar ninguna cuota extra por este servicio.

No obstante, la DGT recuerda que es importante comprobar la fecha de caducidad, que aparece tanto en el embalaje como en el propio dispositivo.

Un cambio obligatorio desde enero

La baliza V-16 es ya el sistema oficial de preseñalización en caso de avería o accidente, sustituyendo progresivamente a los triángulos tradicionales. Si no se utiliza cuando es obligatoria, puede implicar sanciones económicas, en el marco de la nueva normativa de tráfico.

Según los datos aportados, la DGT ha registrado más de 100.000 activaciones del sistema en los primeros meses, lo que supone unas 2.300 al día.

El Ministerio del Interior recuerda que una parte relevante de los fallecimientos en carretera se produce cuando los conductores salen del vehículo para colocar los triángulos de emergencia.

Entre 2018 y 2024, 159 personas murieron atropelladas tras bajarse del coche, con una media de 24 víctimas al año.

Autonomía y funcionamiento del dispositivo

La baliza puede funcionar con diferentes sistemas de alimentación:

Pilas no recargables.

Baterías recargables por USB.

En todos los casos, debe garantizar:

Al menos 30 minutos de funcionamiento continuo tras su activación.

Una autonomía mínima en reposo de 18 meses.

Un cambio clave en la seguridad vial.

Con la implantación de la V-16, la DGT apuesta por un sistema más seguro, conectado y automatizado, que busca reducir la exposición de los conductores en carretera y disminuir la siniestralidad asociada a las averías y emergencias en vías rápidas.