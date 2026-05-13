La DGT endurece la vigilancia: no respetar esta bajada de velocidad puede costarte 600 euros y el carnet

Se acaban de cumplir 5 años de la implantación del límite de 30 km/h en las calles de un único carril de circulación por sentido de las ciudades. Los datos, desde entonces, confirman una tendencia positiva en la reducción de fallecidos: desde el año 2019, han disminuido un 19 % los ciclistas fallecidos y más de un 16 % los peatones.

Los últimos datos de 2024 reflejan un claro descenso, con casi un 5 % menos de personas en las ciudades gracias a los nuevos límites de velocidad que cinco años antes, según la DGT. Los tramos de edad han registrado una clara bajada en este periodo, con 42% entre los 35 y 44 años, mientras que los 15 y 24 años aumentan un 3%. También casi 4 de cada 10 ciudades con más de 100.000 habitantes han visto reducida en los últimos 5 años la siniestralidad en sus calles.

Otras nueve (Alcobendas, Alcorcón, Barakaldo, Dos Hermanas, Leganés, Mataró, Rivas-Vaciamadrid, Telde y Torrejón de Ardoz) no han registrado ninguna víctima en sus calles en 2024.

Implantación de la medida de velocidad

En mayo de 2021, España se convirtió en el primer país del mundo en implantar esta medida. El objetivo era reducir los fallecidos por siniestros de tráfico en las ciudades, además de reducir el ruido y la contaminación. Con esta medida, desde la OMS destaca que pueden convivir todos los medios de desplazamiento, reduciendo el siniestro.

A 50 km/h, la posibilidad de siniestro es del 80%, mientras que a 30, reduce al 10%. El no respetar los límites de velocidad supondrá «una multa de entre 100 y 600 euros y la pérdida de hasta seis puntos en el carnet de conducir en función de la velocidad de circulación». Explican desde Multalia que «las infracciones muy graves son aquellas que exceden en más de 50 km/h la velocidad permitida, por lo que circular a más de 80 km/h en una calle limitada a 30 km/h tendrá una multa de 600 euros y la retirada de seis puntos del carnet».