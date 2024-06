La DGT avisa sobre la novedad que llega a las carreteras españolas esta semana: el cambio que te va a sorprender

Cuando hablamos de las matrículas de los vehículos, estamos ante unos distintivos rectangulares que son más importantes de lo que puede parecer cuando se trata de organizar la venta y la identificación de la totalidad de vehículos que van a circular por España.

Se distingue de otra serie de países, como el Reino Unido o Estados Unidos, donde cada propietario elige su matrícula, en nuestro país lo hace la Dirección General de Tráfico (DGT) lo que le va a designar la combinación de números que correspondan.

El patrón va a ser el mismo para todas las personas: placas realizadas en aluminio, así como letras y números que la Dirección General de Tráfico va asignando de forma correlativa.

Eso sí, existen algunas excepciones. En este momento y previa solicitud, las matrículas son personalizables en base a los gustos del propietario del coche, siempre y cuando se acaten algunas normas.

El tamaño de letra se debe respetar

La DGT deja claro que el tamaño de la letra se debe respetar para distinguirlo de forma correcta de otros conductores y viandantes.

Pensemos que las matrículas no pueden completar el abecedario establecido, puesto que existen unas letras que no se permiten por la ley para que no haya confusiones en el registro, en concreto nueve, que se han prohibido o están excluidas en las matrículas europeas de nuestro país: A, CH, E, I, LL, Ñ, O, Q y U.

Como existen tantos parámetros limitantes del registro, es normal que cada poco tiempo existan matrículas nuevas en circulación por las vías de nuestro país.

Hasta hace cerca de un par de semanas, en los vehículos podíamos ver matrículas con la letra MRX, aunque ahora los vehículos más nuevos que se matriculan por la DGT van a lucir las letras MSF, según el último registro de placas que publicó la web especializada Diésel o Gasolina.

Si pensamos que cada dos días se completa una letra nueva, a comienzos del mes de julio, se podrán ver por las carreteras las placas acabadas en MSN-MSP.

¿Y cómo serán las matrículas en el futuro?

El sistema de numeración de las matrículas españolas ha empezado a quedarse anticuado. El aumento de las matriculaciones en estos últimos años alertó a la DGT de que el actual sistema de matrículas en nuestro país tiene fecha límite y en un futuro próximo se deberá ir modificando de cara a adaptarse a una realidad nueva.

El control nuevo que quiere tener listo la DGT para 2026

En Tráfico están analizando el sistema que utilizan otros países que tienen muchas matriculaciones, como sucede con Estados Unidos, China o Alemania, que llegan a rondar los 300 millones de vehículos.

Al quedarse el modelo que hay en España obsoleto, por lo que la Dirección General de Tráfico, se piensa que en 2050 puede terminar cambiando.

Las alternativas existentes para las nuevas matrículas españolas

En tres décadas, las matrículas de los vehículos de España se modificarán para adaptarse al futuro. Entre las alternativas que se barajan está que se vayan a modernizar mediante códigos QR o chips que aporten una mayor información que los simples números para ser identificados.

Con dicha herramienta las autoridades van a poder tener acceso rápido a la información del coche, como la fecha de matriculación o si pasó la ITV.

Lo que es menos probable es que las matrículas se van a adaptar al mismo método que en Estados Unidos, que son personalizadas.

Así, el conductor será el que va a seleccionar un nombre o palabra personalizada, de tal forma que mantendrá la información que necesitará la DGT.

Aunque es cierto que en unos pocos años el sistema de matrículas en nuestro país que va a quedar totalmente obsoleto, y donde se desconoce cómo van a ser las matrículas que van a circular en el futuro, por lo que la DGT ha comenzado ya a pensar en esto.

La DGT se pone más dura con la nueva Ley de Tráfico

El Gobierno aprobó la novedosa Ley de Tráfico, la cualquiera que sean más duras las medidas que se toman contra los conductores que lleguen a cometer una serie de infracciones.

Cuando se produzcan distracciones al volante por los smartphones u otros aparatos electrónicos, las multas serán más severas, lo mismo que utilizar el detector de radar o un mal uso de los elementos en el campo de la seguridad pasiva.

Todo ello se suma a los pensamientos que antes mencionábamos sobre la necesidad de ser previsores de cara al futuro y cómo serán las nuevas matrículas de cara a un futuro que no espera y que demanda soluciones que se deberán tomar antes o después.

Mientras tanto, seguiremos informando a este respecto, para que no haya dudas sobre las decisiones que se tomen y que deseamos sean lo más fáciles de aplicar y que no supongan ningún problema.