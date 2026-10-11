La red de recarga de acceso público en España continúa creciendo y alcanza ya los 53.000 cargadores para coches eléctricos, tras sumar 1.393 nuevos puntos durante el tercer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 2,5% respecto al trimestre anterior. No obstante, el despliegue no está teniendo el resultado esperado por el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que en 2026 solo se ha conseguido el 7% del objetivo anual.

Así lo confirman los datos del último Barómetro de Electromovilidad, elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), a los que ha tenido acceso este diario, que reflejan que España cuenta con 53.000 cargadores para coches eléctricos y debería acabar el año con 124.000 instalaciones.

Además, el despliegue de infraestructura muestra una ralentización significativa en el acumulado del año. Durante los nueve primeros meses de 2026 se han instalado 5.003 nuevos puntos de recarga, frente a los 13.382 incorporados en el mismo periodo de 2025. Esta evolución supone que en 2026 se ha instalado el 37,4% de los puntos que se instalaron en el mismo periodo de 2025.

Esta ralentización se podría revertir si mejorara el elevado número de puntos que, pese a estar instalados, todavía no se encuentran operativos. En el tercer trimestre, 17.965 puntos de recarga de acceso público permanecen fuera de servicio, bien por encontrarse en mal estado, averiados o pendientes de conexión a la red de distribución eléctrica. Esta cifra representa el 23,6% de toda la infraestructura instalada. Si estos puntos estuvieran operativos, España dispondría de 76.040 puntos de recarga de acceso público.

Ante esta situación, desde la patronal de los fabricantes de coches, insisten en la necesidad de seguir trabajando en la agilización de los procedimientos administrativos y, especialmente, de los procesos asociados al acceso y conexión a la red de distribución eléctrica, que continúan retrasando la puesta en funcionamiento de la infraestructura ya instalada.

El despliegue de cargadores de coches eléctricos se atasca

El indicador global de electromovilidad de Anfac, que resulta de la media de los indicadores de penetración del vehículo electrificado y de infraestructura de recarga, alcanza en el tercer trimestre una puntuación de 27,8 sobre 100, tras aumentar 0,9 puntos respecto al trimestre anterior. El avance se produce gracias a la evolución positiva tanto del mercado electrificado como de la infraestructura de recarga. No obstante, el crecimiento del indicador español es inferior al registrado por el conjunto europeo, por lo que España continúa alejada respecto a los principales mercados en el continente.

La media europea se sitúa en 42,1 puntos, lo que supone que España se encuentra 14,3 puntos por debajo de Europa. Esta brecha pone de manifiesto la necesidad de mantener el impulso a la electrificación del mercado y, especialmente, de acelerar el desarrollo de una infraestructura de recarga suficiente, de calidad y plenamente operativa.

La patronal también señala que el crecimiento de las ventas de vehículos electrificados debe ir acompañado de un desarrollo paralelo de la infraestructura para evitar que la falta de puntos de recarga se convierta en una barrera para una mayor penetración de estas tecnologías.

Los datos del tercer trimestre también muestran que el crecimiento de la red debe ir acompañado de una mejora de sus capacidades. De los 1.393 nuevos puntos instalados durante el trimestre, 693 cuentan con una potencia igual o inferior a 22 kW, mientras que 399 nuevos puntos disponen de 150 kW o más.

Así, en lo que respecta a los puntos de mayores o iguales a 150 kW, definidos como alta potencia según la normativa europea, resulta positivo el dato de que, en este trimestre, uno de cada tres nuevos puntos instalados es de alta potencia. Un dato positivo, ya que estos niveles de potencia son los que imprimen calidad a la red y donde es necesario seguir mejorando.