Debes saberlo: ¿qué significa tener los tapones de las ruedas del coche de color verde?

Los tapones de las ruedas son un elemento habitual en todos los vehículos, tanto los de plástico o de metal, aunque como es de fácil robo, los conductores que acostumbran por elegir los primeros cuando se deben reponer.

Aunque todos pueden parecer iguales, existe una clase que va a indicar una diferente importante, los que tienen los tapones verdes de las ruedas.

Estos no suelen ser tan habituales y puede que un conductor no los haya visto nunca, pero al contrario de lo que pueda parecer en principio no es solo una elección estética, siendo un indicador de cómo va a estar inflado el neumático.

¿Cuál es el significado del tapón verde en las ruedas?

Las ruedas, en lugar de estar rellenados mediante oxígeno, se han inflado con nitrógeno, una práctica que todavía no es muy popular, pero que lo cierto es que tiene una serie de ventajas, pero también inconvenientes respecto al inflado habitual.

El primero punto favorable es que se va a ver menos afectado por la serie de cambios en cuanto a temperatura, antes los que habrá menos variación de volumen, lo que va a derivar en que se logre el mantenimiento de la presión por parte del neumático por más tiempo.

De esta forma va a ofertar una estabilidad mayor y un agarre, además del desgaste de forma más regular. Todo esto va a incidir de forma positiva en la longevidad del neumático.

De la misma forma, también se logra que las ruedas se vayan a desinflar mucho más despacio, puesto que las moléculas van a ser más grandes y será más fácil que se pueda escapar el aire.

No olvidemos que la composición hará que se pueda evitar la oxidación de la propia goma del neumático, y ,por otra parte, se va a reducir la posibilidad de que se vayan a producir incendios, puesto que al no haber comburente, que es el encargado de oxidar el carburante que permitirá la combustión, esta no va a tener lugar.

Desventajas del inflado con nitrógeno

Si hablamos de los puntos negativos, el más importante es que no van a existir estaciones en las que la persona puede llegar a inflar los neumáticos por él mismo. Para el rellenado de las ruedas de nitrógeno se debe acudir a un taller especializado para que se realice la operación.

No olvidemos que el coste va a ser más caro que el inflado tradicional, puesto que puede oscilar entre los 3 y los 5 euros por cada rueda.

Debemos saber que el nitrógeno ayuda a que se mantenga la presión ideal

Con el nitrógeno, aunque el coche se encuentre aparcado en el garaje por espacio de una serie de días o no se use diariamente, si las ruedas tienen nitrógeno o aire, va a conservar la presión ideal por bastante más tiempo.

Piensa que si eres de los que no suelen revisar con frecuencia la revisión con frecuencia la presión puede ser una opción a valorar.

Un desgaste homogéneo

Como se dice con el nitrógeno, lo cierto es que se evita en buena medida el desgaste de manera irregular de las cubiertas, tanto en la banda de rodadura como en los laterales.

De esta forma, no solo hay un desgaste prematuro, además vendrá acompañado de vibraciones en el volante, algo bastante molesto cuando se quiere conducir y que tiene menos seguridad, como cuando se hace una frenada de emergencia o se quiere lograr un record de velocidad con alguno de los vehículos más rápidos del planeta.

No hay que olvidar que el nitrógeno es posible que se combine con el aire, por lo que si vemos que algunas de las ruedas del vehículo se encuentran con baja presión en algún momento dando, no va a pasar nada, puesto que vas a poder rellenarla sin ninguna clase de problema.

Si lo que haces es optar por este tipo de opción, deberás pensar en esta operación en el caso de que puedas hacerlo en un taller, que son los sitios en los que se va a poder disponer del equipo para que se pueda poner dicho gas.

Y ya que hablamos de los talleres, no hay que olvidar que puede que convenga conocer a los vehículos que fueron más al taller para el pasado año 2023.

Conclusiones

Luego de haber visto todo lo que debes saber sobre los tapones verdes en las ruedas del coche, seguro que ahora tienes menos dudas sobre el tema. Cierto es que mucha gente duda cuando ve los tapones verdes y mucha gente desconocía su significado, pero ya ves que al final nos permiten poder hacer una distinción en este sentido.

Si te pareció interesante, no dudes en poder compartirlo con otros usuarios. Seguro que les puede ser a ellos también de bastante utilidad, algo que siempre es conveniente, sin duda alguna.